Культура

58 минут назад

Оркестр Липецкого авиацентра признан лучшим

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#оркестр #Липецкий авиацентр
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Оркестр Липецкого авиацентра признан лучшим

Коллективом руководит капитан Николай Максимюк.

В Липецкой области подвели итоги областного конкурса духовых оркестров. Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, в номинации «Детские оркестры» лауреатом I степени признан народный духовой оркестр «Айсберг» МБУ ДО «Долгоруковская ДШИ имени композитора С.Н. Василенко», руководитель Михаил Людвик, в номинации «Взрослые любительские оркестры» лауреат I степени – народный духовой оркестр МБУК «Дом культуры железнодорожников», город Елец, руководитель Кероп Пиджоян, в номинации «Муниципальные и военные оркестры» лауреат I степени – военный духовой оркестр Липецкого авиацентра, руководитель - военный дирижер, капитан Николай Максимюк.

В конкурсе приняли участие пять детских и десять взрослых оркестров из Задонского, Данковского, Добринского, Тербунского, Долгоруковского, Лебедянского, Становлянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов, а также из Ельца и Липецка. Они представили программу, состоящую из двух разнохарактерных музыкальных произведений. Одно из них было посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.

Конкурс направлен на развитие и пропаганду духовой музыки, содействие росту исполнительского мастерства, популяризация музыки среди детей и молодежи, а также обогащение репертуара коллективов.
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#оркестр #Липецкий авиацентр
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Комментарии (1)

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а летать они

39 минут назад
Умеют? Их музычка мне похххх
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