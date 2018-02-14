Отец купил сыну-двоечнику аттестат об окончании школы, и тот поступил с ним в техникум

В Долгоруково выявлен факт использования поддельного аттестата

Прокуратурой Долгоруковского района на основании заявления начальника отдела образования администрации Долгоруковского района проведена проверка соблюдения законодательства об образовании при получении выпускником 9 класса лицея села Долгоруково аттестата об основном общем образовании.

Юный долгоруковец в период с 2012 по 2017 год обучался в лицее Долгоруково и по результатам сдачи основного государственного экзамена получил отметку «2» по алгебре. И по итогам ОГЭ приказом директора МБОУ лицей села Долгоруково был отчислен из общеобразовательной организации, сообщили в администрации Долгоруковского района.

Но, как выяснилось, в октябре 2017 года бывший школьник был зачислен на очное отделение Ясногорского технологического техникума по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». При этом, основанием для его зачисления явился аттестат об основном общем образовании, якобы выданный МБОУ лицей села Долгоруково 17.07.2017 г.

Однако прокурорская проверка показала, что аттестат лицея выпускнику не выдавался. Наряду с этим, проверкой установлено, что отец несовершеннолетнего в сентябре 2017 года в Москве, с целью поступления своего сына в государственное учреждение среднего профессионального образования за 2 500 рублей приобрел аттестат об основном общем образовании, якобы выданный 17.07.2017 г. МБОУ лицей села Долгоруково на имя его сына, содержащий подписи директора лицея и печать учреждения.

В период со 2 по 6 октября 2017 года он, в помещении приемной директора Ясногорского техникума предоставил поддельный аттестат и написал заявление о зачислении в это образовательное учреждение.

О незаконном приобретении указанного аттестата он своему сыну и супруге не рассказывал, так как боялся возможных негативных последствий и привлечения к предусмотренной законом ответственности. При таких обстоятельствах в действиях отца бывшего выпускника содержались признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, - использование заведомо подложного документа. По данному факту прокурором района в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в отдел МВД России по Ясногорскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам проведенной проверки, на основании материала возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Санкция статьи предусматривает назначение уголовного наказания в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Фото: vlg-media.ru