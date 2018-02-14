В управлении культуры рассказали о самых ярких событиях Масленицы в районах

Масленичные гуляния уже стартовали и продлятся до 18 февраля.

Масленичные гуляния проходят в Липецкой области с 12 по 18 февраля. Масленица - вкусный и веселый праздник, отмечаемый в каждом районе.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, в селе Талица Елецкого района 17 февраля состоится праздник русского блина "Масленичная Талица". Он откроется карнавальным шествием масленичных красавиц. Каждый гость сможет отведать вкуснейшие блины и блинчики с разными начинками и проголосовать за понравившуюся хозяйку. Для детей будет открыта ледяная горка, а любители экстрима смогут испытать себя на «масленичном столбе».



В селе Волово 18 февраля также пройдут народные гуляния «Широкая Масленица». С 10:00 гостей будут потчевать горячими блинчиками прямо со сковороды и развлекать шутками скоморохов, народными песнями и частушками. Посетителей ждет много развлечений: старинные русские игры и обряды, песни, пляски, хороводы, конкурсы и розыгрыши. Наиболее отважные смогут померяться силами в состязаниях.



В селе Долгоруково 18 февраля состоится фестиваль «Масленичные гуляния». В программе мероприятия - карнавальное шествие «Гуляй, народ, к нам Масленица идет!», театрализованное представление «Тёщины вечерки», конкурсы блинов и русского травяного чая, интерактивные анимационные программы, выставки и мастер-классы. Будут работать тематические площадки, посвященные каждому дню масленичной недели.



В Ельце также отдадут дань масленичным традициям. 18 февраля здесь пройдет «Блинный разгуляй». На празднике можно будет услышать потешные стихи, народные песни и частушки под елецкую рояльную гармонь. Ярмарка предложит изделия народного творчества и разнообразные сувениры, а на мастер-классах желающие познакомятся с обрядовыми куклами и научатся чему-то новому. Будут работать клубы военно-исторической реконструкции.



В селе Измалково 18 февраля пройдет фестиваль "Широкая масленица". Запланированы конкурсы: «Сударыня - Масленица 2018», «Вкуснейшие блины по рецептам старины!» и конкурс на самое гостеприимное подворье. А самые ловкие и смелые гости испытают себя в спортивных состязаниях.