Общество

сегодня, 12:46

На площади Петра появятся сцена и хвойный бордюр

8 854
#благоустройство #тендер
На площади Петра появятся сцена и хвойный бордюр

Будущее зоны спроектируют за 20 дней.

Управление строительства Липецка объявило тендер на проектно-изыскательские работы для благоустройства площади Петра Великого в Липецке. Проект обойдется городскому бюджету в 453 588 рублей.

Проектировщикам предстоит придумать как благоустроить всю территорию площади Петра Великого, или примерно 13 840 м². В проекте авторы должны учесть ряд пожеланий. Включить в перечень работ по благоустройству мощение зоны плиткой «Новый Липецк», укрупнение газонов за счет ликвидации части пешеходных дорожек, ремонт облицовки памятника и постамента Петру I, восстановление его подсветки, устройство «зеленого» бордюра из хвойных кустарников «Лесостепной опытно-селекционной станции», замену бордюра по периметру площади, ливневой системы, замену асфальта у «Октября» на плитку. Кроме того, победителю тендера необходимо оценить возможность установки стационарной сцены на площади. Итогом работы станет подробный проект и смета расходов. Все это эксперты должны успеть сделать за 20 дней.

Электронный аукцион на услуги по проектированию главной городской площади Липецка запланирован на 12 марта. Преображение площади — часть муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2017 - 2022 годы».
8 854
#благоустройство #тендер

Комментарии (8)

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гостья

27 минут назад
Липчанка, можно народ выгнать из деревни, но не деревню из народа...никакая красивая площадь не спасется жителями...а грязь и срач устраивают жители...только для нормальных жителей нужно их воспитывать и образование давать, а кому это нужно?
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Sergey

31 минуту назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://abrevia.me/nanoplenka и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
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Свежо

47 минут назад
замену бордюра по периметру площади,
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значить так

49 минут назад
Ликвидировать все пешеходные дорожки, заложить всю площадь включая памятник бордюрами "Новый Липецк". По периметру высадить кустарники хвойных пород "Лесостепной селекционной станции" высотой 2 метра, украсив ажурными элементами из колючей проволоки. Снятую плитку выложить у "Октября" в виде памятника липецким дорогам. Желательно уложиться в 394 млн.
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Липчанка

сегодня, 13:05
Очень хорошо! Район площади Петра 1 это визитная карточка города. Надеемся , что таким образом преобразиться весь город!
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Калдырь

сегодня, 12:56
Надо не забыть в перечень работ включить покос одуванчиков.
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гостья

сегодня, 12:54
а на льготный проезд школьникам денег не нашлось..........
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