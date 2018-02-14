На площади Петра появятся сцена и хвойный бордюр

Будущее зоны спроектируют за 20 дней.

Управление строительства Липецка объявило тендер на проектно-изыскательские работы для благоустройства площади Петра Великого в Липецке. Проект обойдется городскому бюджету в 453 588 рублей.



Проектировщикам предстоит придумать как благоустроить всю территорию площади Петра Великого, или примерно 13 840 м². В проекте авторы должны учесть ряд пожеланий. Включить в перечень работ по благоустройству мощение зоны плиткой «Новый Липецк», укрупнение газонов за счет ликвидации части пешеходных дорожек, ремонт облицовки памятника и постамента Петру I, восстановление его подсветки, устройство «зеленого» бордюра из хвойных кустарников «Лесостепной опытно-селекционной станции», замену бордюра по периметру площади, ливневой системы, замену асфальта у «Октября» на плитку. Кроме того, победителю тендера необходимо оценить возможность установки стационарной сцены на площади. Итогом работы станет подробный проект и смета расходов. Все это эксперты должны успеть сделать за 20 дней.



Электронный аукцион на услуги по проектированию главной городской площади Липецка запланирован на 12 марта. Преображение площади — часть муниципальной программы «Благоустройство территории города Липецка на 2017 - 2022 годы».