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В киевском аэропорту задержали мэра Одессы

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#Киев #задержание #мэр Одессы
В киевском аэропорту задержали мэра Одессы

Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в киевском аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщил депутат Верховной рады Мустафа Найем в Facebook. Накануне антикоррупционное бюро сообщило, Труханов подозревается по делу о хищениях из бюджета Одессы, в рамках которого задержаны три человека, - передает РИА-Новости.

Речь идет о продаже административного здания завода "Краян". В начале 2016 года его продали примерно за 410 тысяч долларов, в августе зданию предоставили отдельный адрес и снова продали за 148 тысяч долларов, а в декабре новый собственник перепродал его Одесской мэрии за порядка 6,8 миллиона долларов. Осенью прошлого года в мэрии и дома у Труханова прошли обыски.

Кроме того, градоначальника подозревают и по другим делам. В начале февраля сообщалось, что он больше месяца не появляется на работе — якобы находится в отпуске.
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#Киев #задержание #мэр Одессы

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