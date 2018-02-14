В России
сегодня, 12:34
Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин»
Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин» до окончания голосования на президентских выборах.
Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине не содержит призывов голосовать за или против кандидата, - заявила РИА-Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.
Однако центризбирком предлагает Первому каналу отложить показ документального четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин" до конца избирательной кампании. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании", - сказала она на заседании комиссии.
Как сообщалось ранее, фильм транслируется с 12 февраля, последняя серия должна была выйти в эфир 15 февраля.
Также ЦИК постановил "обратить внимание СМИ на недопустимость нарушения законодательства РФ о выборах".
Памфилова отметила, что в фильме Стоуна Путин не только рассказывает о своей работе президента, но и отвечает на вопросы биографического характера. При этом признаков агитации в фильме ЦИК не обнаружил.
"Указанный фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".
"Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако центризбирком предлагает Первому каналу отложить показ документального четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна "Путин" до конца избирательной кампании. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Предложить АО "Первый канал" отложить дальнейший показ фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, то есть показать оставшиеся серии после избирательной кампании", - сказала она на заседании комиссии.
Как сообщалось ранее, фильм транслируется с 12 февраля, последняя серия должна была выйти в эфир 15 февраля.
Также ЦИК постановил "обратить внимание СМИ на недопустимость нарушения законодательства РФ о выборах".
Памфилова отметила, что в фильме Стоуна Путин не только рассказывает о своей работе президента, но и отвечает на вопросы биографического характера. При этом признаков агитации в фильме ЦИК не обнаружил.
"Указанный фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. В партии отмечают, что размещение этого фильма не оплачено из избирательного фонда Путина, а показ проходит до начала разрешенного срока агитации в СМИ. А согласно информации на предвыборном сайте кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, ее адвокат направил в ЦИК жалобу по факту нарушения закона о выборах из-за повторного показа на Первом канале фильма Стоуна "Путин".
"Безусловно, мы не в праве каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.