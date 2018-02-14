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Семиклассник умер от удара качелями под Иркутском
13-летний мальчик погиб во время игры.
В Иркутской области погиб 13-летний подросток. Как сообщает VSE42.ru, несчастный случай с учеником седьмого класса школы-интерната РЖД города Слюдянка Иркутской произошел во время игры с качелями.
Группа детей вместе с учителем возвращалась после урока лыжной подготовки. Школьники заметили качели и принялись их раскачивать. Один из подростков поскользнулся, в результате чего получил смертельную травму.
Прокуратура проводит проверку в школе-интернате.
Группа детей вместе с учителем возвращалась после урока лыжной подготовки. Школьники заметили качели и принялись их раскачивать. Один из подростков поскользнулся, в результате чего получил смертельную травму.
Прокуратура проводит проверку в школе-интернате.