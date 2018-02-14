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сегодня, 12:22

Семиклассник умер от удара качелями под Иркутском

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#несчастный случай
Семиклассник умер от удара качелями под Иркутском

13-летний мальчик погиб во время игры. 

В Иркутской области погиб 13-летний подросток. Как сообщает  VSE42.ru, несчастный случай с учеником седьмого класса школы-интерната РЖД города Слюдянка Иркутской произошел во время игры с качелями.

Группа детей вместе с учителем возвращалась после урока лыжной подготовки. Школьники заметили качели и принялись их раскачивать. Один из подростков поскользнулся, в результате чего получил смертельную травму.

Прокуратура проводит проверку в школе-интернате.
150
#несчастный случай

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