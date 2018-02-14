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сегодня, 12:20

В Чаплыгинском районе прошел гусельный концерт под открытым небом

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#концерт #гусли
В Чаплыгинском районе прошел гусельный концерт под открытым небом

На гуслях играл местный священник

В селе Буховое прошли мероприятия на свежем воздухе организованные елецкой епархией. В мероприятиях приняли участие воспитанники молодежного православного клуба.

Как сообщили в епархии, мероприятие проводилось в детском оздоровительном лагере «Орбита».

Спортивные занятия проводили руководители клуба Красичков Дмитрий Васильевич и Черешнев Алексей Алексеевич. Часовая пробежка на лыжах на зимнем сосновом воздухе принесла всем массу прекрасных эмоций. Затем был футбол на снегу, стрельба в цель из пневматических винтовок, катание на лошади, запряженной в русские сани.

В конце мероприятия священник Сергий Прошкин продемонстрировал присутствующим гусли, изготовленные собственноручно, рассказал об истории этого инструмента и исполнил несколько былин.

Фото: ethnosfera.com

 

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#концерт #гусли

Комментарии (1)

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Таня Валикова

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