сегодня, 12:20
В Чаплыгинском районе прошел гусельный концерт под открытым небом
На гуслях играл местный священник
В селе Буховое прошли мероприятия на свежем воздухе организованные елецкой епархией. В мероприятиях приняли участие воспитанники молодежного православного клуба.
Как сообщили в епархии, мероприятие проводилось в детском оздоровительном лагере «Орбита».
Спортивные занятия проводили руководители клуба Красичков Дмитрий Васильевич и Черешнев Алексей Алексеевич. Часовая пробежка на лыжах на зимнем сосновом воздухе принесла всем массу прекрасных эмоций. Затем был футбол на снегу, стрельба в цель из пневматических винтовок, катание на лошади, запряженной в русские сани.
В конце мероприятия священник Сергий Прошкин продемонстрировал присутствующим гусли, изготовленные собственноручно, рассказал об истории этого инструмента и исполнил несколько былин.
Фото: ethnosfera.com
Таня Валикова