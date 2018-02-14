Общество

вчера, 19:47

В липецких школах могут появиться экологические классы

3 732
#образование #экология

А уже в конце февраля стартует новая экологическая акция.

Как сообщает пресс-служба управления экологии и природных ресурсов, сегодня в ходе семинара для 120 представителей образования области говорили о развитии экологического образования школьников посредством имеющихся Центров дополнительного образования и об актуальности создания экологических классов на базе районных школ, как компонента дополнительного образования в сфере экологии.

На конец февраля запланирован старт новой интересной областной экологической акции "Экология глазами детей". Положение данной акции будет размещено в конце февраля текущего года на сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе "Экологическое просвещение", а также будет направлено в администрации муниципальных образований региона.
3 732
#образование #экология

Комментарии (3)

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будут

сегодня, 00:09
дворников готовить?
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Петров

вчера, 21:54
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Да что ж это такое ?

вчера, 20:10
Статья посвящена детям, об акции сказано "Экология глазами детей", а тут комментарий снизу о какой-то проституции, совсем сайт не модерируется.
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