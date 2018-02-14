В липецких школах могут появиться экологические классы

А уже в конце февраля стартует новая экологическая акция.

Как сообщает пресс-служба управления экологии и природных ресурсов, сегодня в ходе семинара для 120 представителей образования области говорили о развитии экологического образования школьников посредством имеющихся Центров дополнительного образования и об актуальности создания экологических классов на базе районных школ, как компонента дополнительного образования в сфере экологии.



На конец февраля запланирован старт новой интересной областной экологической акции "Экология глазами детей". Положение данной акции будет размещено в конце февраля текущего года на сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе "Экологическое просвещение", а также будет направлено в администрации муниципальных образований региона.