Погода в Липецке

вчера, 17:59

В день влюбленных в Липецкой области небольшой снег и до -10

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#мороз
В день влюбленных в Липецкой области небольшой снег и до -10

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять влияние западной и юго-западной периферии Сибирского антициклона. 

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов мороза, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный 6-11 м/сек. Температура ночью -9 -14 градусов, при прояснениях возможно понижение до -17, днем от 5 до 10 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов мороза. 

Самым теплым день 14 февраля в Липецке был в 2014 году: +4 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1976 году — 28 градусов мороза.

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#мороз

Комментарии (10)

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Олежка

вчера, 22:54
Хавронья, да, я отмечаю Рождество 25 декабря.
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Хавронья

вчера, 22:13
Забыла добавить, что Рождество у нас отмечается 25 декабря, у нас католиков.
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Петров

вчера, 22:01
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Вообще то

вчера, 20:53
в День Святого Валентина не ходи без вазелина!
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дуся

вчера, 20:15
Сатана, ищу хлопца для услады. Дорого.
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Хавронья

вчера, 20:14
Александр, день влюбленных у нас отмечается 14 февраля. И не ведитесь на сказки про июль.
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Февронья

вчера, 19:28
Александр, день влюблённых у нас 8 июля. Неужели в середине лета будет -10? Не верю!
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skrip от Ч .

вчера, 19:07
Хорошо сказали о празднике "святого " Валентина .
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Александр

вчера, 18:46
А когда у нас день влюбленных?
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skrip

вчера, 18:13
Завтра наверно в Зоопарке будет аншлаг.От желающих выразить любовь свою какому нибудь павиану или бандерлогу отбоя не будет.А любимые подождут понимая чай не сотрется.
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