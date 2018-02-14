В день влюбленных в Липецкой области небольшой снег и до -10

В ближайшие трое суток погоду на территории Липецкой области будет определять влияние западной и юго-западной периферии Сибирского антициклона.

Местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-10 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный 6-11 м/сек. Температура ночью -9 -14 градусов, при прояснениях возможно понижение до -17, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью и утром без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов мороза.

Самым теплым день 14 февраля в Липецке был в 2014 году: +4 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1976 году — 28 градусов мороза.