В Липецке ищут свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

Одна машина его сбила, вторая переехала.

Инспекторы ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 14 декабря прошлого года в 21.10. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Водопьянова погиб 47-летний мужчина.

По предварительной версии следствия, 34-летний водитель «Лады-Приоры» сбил пешехода, затем лежащего мужчину переехал автомобиль «Крайслер» под управлением 40-летнего водителя.

От полученных травм мужчина умер в больнице. Следователям необходимо установить все обстоятельства этого происшествия. Возможно, у кого-то сохранилась запись видеорегистратора.

ГИБДД просит свидетелей данных дорожных происшествий предоставить информацию по телефонам: 42-35-62, круглосуточно-42-35-55.