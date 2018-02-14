Происшествия

вчера, 17:41

В Липецке ищут свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

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#авария #ДТП
3
В Липецке ищут свидетелей ДТП с погибшим пешеходом

Одна машина его сбила, вторая переехала.

Инспекторы ГИБДД просят откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 14 декабря прошлого года в 21.10. Тогда на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №1 по улице Водопьянова погиб 47-летний мужчина.

По предварительной версии следствия, 34-летний водитель «Лады-Приоры» сбил пешехода, затем лежащего мужчину переехал автомобиль «Крайслер» под управлением 40-летнего водителя.

От полученных травм мужчина умер в больнице. Следователям необходимо установить все обстоятельства этого происшествия. Возможно, у кого-то сохранилась запись видеорегистратора.

ГИБДД просит свидетелей данных дорожных происшествий предоставить информацию по телефонам: 42-35-62, круглосуточно-42-35-55.

5 4918
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

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Петров

вчера, 21:56
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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048

вчера, 21:50
Водопьянова 1 это где то в районе кольцевой там на большом доме стоит камера
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Удивленный

вчера, 21:44
Ну менты, ну выдумщики...Ну кто же хранит запись видеорегистратора так долго???? Мозги свои надо было сразу включать.
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Сергей 13

вчера, 21:05
И двух лет не прошло,через два месяца искать видео затеяли,оперативно...
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гостья

вчера, 19:43
Ирина Машакова , у вас мозги есть или вы совсем конченая, что даете свои объявления на таких статьях?
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