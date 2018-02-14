Общество

вчера, 16:57

18 пьяных водителей остановлены в Липецке

25 2346
#правила дорожного движения
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18 пьяных водителей остановлены в Липецке

В ходе массовых проверок, проводившихся на территории областного центра с 9 по 12 февраля,  выявлено 18 нетрезвых автомобилистов. 

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Липецкой области, эти водители управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, или отказались пройти медицинское освидетельствование.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

25 2346
#правила дорожного движения
2

Комментарии (25)

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макс

27 минут назад
но мы то с вами знаем что остановлено было не 18, а больше
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Петров

вчера, 22:01
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Владимир

вчера, 21:43
Спасибо сотрудникам ГИБДД за их нелегкую службу. Спасибо, за то, что спасают жизни других участников дорожного движения, выявляя нетрезвых водителей. Была бы моя воля увеличил бы их штат в три раза. Число выявленных нетрезвых водителей- пропорционально увеличилось бы. Тем самым , втрое меньше могло бы быть ДТП, в том числе, со смертельным исходом. А за одно и ППС бы штрафовать пьяных пешеходов, по вине которых иногда страдают трезвые водители.
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Алкаш

вчера, 20:48
сссудьи?
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ГОСТЬ

вчера, 20:41
Знакомый близкого знакомого, но это подфартило,рады были и этому
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ГОСТЬ

вчера, 20:39
Наташа, согласен,но у нас русский бухой мужик всегда ищет на свою жопу приключения-это было есть и будет
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Знакомый близкого знакомого

вчера, 20:33
Хотя вру. Один раз пятнадцать отдал
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Наташа

вчера, 20:32
ГОСТЬ, не фиг бухать за рулем и не будет проблем ни у себя, ни у окружающих. И деньги целее, пропить больше можно))) и на такси кататься)))
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Знакомый близкого знакомого

вчера, 20:32
Больше десятки не давал
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ГОСТЬ

вчера, 20:27
Наташа, Такие дела на прямую не решаются,только через близких знакомых,да и цена вопроса явно не 30-ка
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