В России

вчера, 16:54

Комитет Совфеда по обороне поддержал отставку Клинцевича‍

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#отставка Клинцевича‍
Комитет Совфеда по обороне поддержал отставку Клинцевича‍

Комитет Совета Федерации по обороне принял отставку первого заместителя комитета Франца Клинцевича.

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности одобрил заявление первого зампреда Франца Клинцевича о сложении своих полномочий.

Как передаёт ТАСС, комитет предложит верхней палате российского парламента поддержать назначение на данный пост сенатора от Карелии Александра Ракитина, который до сентября 2017 года возглавлял УФСБ по Западному военному округу.

По словам Клинцевича, после ухода с поста первого зампреда он будет работать «в другом направлении». При этом он не уточнил причин своего решения.

Ранее СМИ сообщили, что Клинцевич может покинуть пост зампреда комитета Совета Федерации по обороне.
756
#отставка Клинцевича‍

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