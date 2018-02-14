вчера, 16:48
МАК назвал обледенение датчиков основной причиной крушения Ан-148
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) рассказала о первых результатах расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-148, говорится в сообщении МАК.
"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщили в МАК.
"Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - говорится в сообщении.
Самолет столкнулся с землей через шесть минут после взлета. Как отметили в ведомстве, на высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот, а особая ситуация на борту Ан-148 начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек. после взлета воздушного судна на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч - в этот момент самописцы самолета зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости. Через 30 секунд расхождения в показаниях датчиков скорости достигли примерно 30 км/ч, после чего появилась разовая команда экипажу "Приборная - сравни". На высоте около 2000 метров эта команда повторилась снова, причем в этот раз расхождения между показаниями датчиков скорости стали еще больше.
После второй команды "Приборная - сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме. Показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: один показывал скорость 0 км/ч, другой - 540-560 км/ч. Затем показания скорости последнего стали интенсивно падать (до 200 км/ч и ниже), самолет был переведен в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 км/ч. "За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов", - сообщили в МАК, добавив, что анализ полученной информации продолжается.
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, не выжил никто. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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