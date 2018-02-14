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вчера, 16:48

МАК назвал обледенение датчиков основной причиной крушения Ан-148‍

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#Крушение Ан-148 #крушение самолета в Подмосковье
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МАК назвал обледенение датчиков основной причиной крушения Ан-148‍

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) рассказала о первых результатах расшифровки «черных ящиков» разбившегося Ан-148, говорится в сообщении МАК.

Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье могло быть связано с неверными данными о скорости полета из-за обледенения датчиков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после завершения расшифровки данных бортового параметрического самописца, - передает ТАСС.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенном состоянии систем их обогрева", - сообщили в МАК.

"Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - говорится в сообщении.

Самолет столкнулся с землей через шесть минут после взлета. Как отметили в ведомстве, на высоте около 130-150 метров экипаж включил автопилот, а особая ситуация на борту Ан-148 начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек. после взлета воздушного судна на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч - в этот момент самописцы самолета зафиксировали расхождения между показаниями датчиков скорости. Через 30 секунд расхождения в показаниях датчиков скорости достигли примерно 30 км/ч, после чего появилась разовая команда экипажу "Приборная - сравни". На высоте около 2000 метров эта команда повторилась снова, причем в этот раз расхождения между показаниями датчиков скорости стали еще больше.

После второй команды "Приборная - сравни" экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме. Показания скорости модулей воздушных параметров сильно разнились: один показывал скорость 0 км/ч, другой - 540-560 км/ч. Затем показания скорости последнего стали интенсивно падать (до 200 км/ч и ниже), самолет был переведен в интенсивное снижение с угловым движением на пикирование 30-35 градусов. Перед столкновением с землей показания скорости одного из модулей продолжали быть нулевыми, второй показывал скорость 800 км/ч. "За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов", - сообщили в МАК, добавив, что анализ полученной информации продолжается.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Его обломки были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, не выжил никто. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").


14 7279
#Крушение Ан-148 #крушение самолета в Подмосковье
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Комментарии (14)

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Эльга

сегодня, 00:53
Летели летом на самолете "Самарских авиалиний"- ещё то старье! Когда увидела самолет и посадку через хвост было желание уйти с места посадки, но остановило лишь то, что были задержки вылетов других рейсов.
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васек

вчера, 18:39
В тех странах - имеется ввиду буржуев , где человек "не звучит гордо", в случае гибели пассажиров, семьи погибших получают миллионы долларов компенсации. А здесь что ? А здесь ничего, похоронные деньги может и получите, после унизительной операции , под названием "эсгумация". А если бы семьи погибших тоже получали бы миллионы компенсации , то тогда всякое корыто не пустили бы в полет, без надежной проверки. Ну а здесь всем приходится доволствоваться тем, что "Человек звучит гордо! ". А что, вам этого мало ?
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васек

вчера, 18:27
И не факт, что после перевода на "автоматический режим", пилоты по русскому обычаю не "остограмилис". В стране где "все для Человека", возможно все.
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васек

вчера, 18:22
Однажды мы летели в Анталью, и что думаете, перед полетом четырежды давали отбой на взлет , по причине разгерметизации дверей. И мы, как бараны ,сидели около часа в салоне. Еле долетели до Антальи, самолет трясся как телега. Самолет принадлежал фирме "RED WINGS". Да чтоб, они сдохли со своим самолетом. Если когда нибудь вам предложат летать с этой компашкой, откажитесь - живее будете.
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Егорыч

вчера, 18:20
Если из-за отказа одного прибора экипажи переводили бы самолеты в пикирование и ждали столкновения с землей то МАКУ можно было бы верить, а оставшихся самолетов были единицы.
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васек

вчера, 18:12
Господа радуйтесь , вы живете в стране, где "все для Человека...,и Человек звучит гордо!". А на самом деле , здесь человек г..но, кроме тех кто у кормушки. Здесь самолет могут пустить на полет даже без одного крыла, если кому-то срочно нужны деньги. Так как он "Человек" , и это звучит "гордо"!
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гОСТЬ

вчера, 18:12
Балбес, когда не знаешь все козлы, а ты попробуй сам
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гОСТЬ

вчера, 18:09
Сам такое видел аж три раза, если-бы не инспектор на борту, с дерьмом бы смешали. Представить сложно, что с включенным обогревом может быть обледенение ПВД. ЛЕГКО. А поведение у всех пилотов одинаковое, штурвал от себя когда скорость падает до 0. Морально не были готовы к такому и просто не хватило высоты тем более они ее и не знали
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Балбес

вчера, 18:04
Летчики УБИЙЦЫ!!!!!!
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гость

вчера, 17:53
Ерунда полная. Обогрев ПВД включён в контрольную карту проверки перед взлётом.Скорость можно и по датчикам оборотов двигателей определить. Странно что на скорости 800 км/час они "послушно" врубились в землю. Отказ управления из-за необогрева ПВД???
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