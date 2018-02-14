Общество

вчера, 16:44

В Липецке выберут лучший двор детского сада

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#Детский сад
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В Липецке выберут лучший двор детского сада

Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

В Липецке стартовал конкурс «Лучший двор детского сада – 2018», организатором которого выступил департамент образования администрации города Липецка.

Как сообщили в департаменте образования Липецка, в этом году в конкурсе примут участие 8 дошкольных образовательных учреждений: детские сады № 1, 18, 20, 29, 32, 37, 50, 76. 

Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап конкурса проводится в феврале, второй этап – в июне.

13-15 февраля в этих образовательных учреждениях будет работать конкурсная комиссия, в состав которого вошли представители  департамента образования администрации города Липецка, Совета родительской общественности дошкольных образовательных учреждений города Липецка, а также заведующая ДОУ № 23 – победителя конкурса «Лучший двор детского сада – 2017».

Главными критериями первого этапа конкурса являются соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований безопасности, предъявляемых к территориям дошкольных образовательных учреждений (систематическая очистка снега в зимнее время, уборка контейнерных площадок), а также её освещения в тёмное время суток; состояние ограждения; наличие оборудования для наблюдения за погодными явлениями; оборудование лыжни, катка, построек из снега, ледяных дорожек, горок; размещение кормушек для птиц.

В ходе проведения второго этапа конкурсная комиссия будет оценивать санитарное состояние территории и групповых прогулочных участков; создание условий для организации прогулок с детьми, условий для игр, отдыха, организации продуктивной детской деятельности; наличие оборудованной спортивной площадки, разметки по правилам дорожного движения; озеленение участка и разнообразие экологической тропы; ухоженность огорода, цветников, деревьев и кустарников; состояние теневых навесов, песочниц и малых форм для игр детей, дорожного покрытия, ограждения территории, контейнерной площадки.

По результатам конкурса учреждается три призовых места. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Конкурс проводится в 15 раз.

Фото www.maam.ru



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#Детский сад
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Комментарии (15)

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гость

9 минут назад
Премии для заведующей с последующим откатом в департамент...
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долой нахлебников!

23 минуты назад
Воспитателей защитить некому. Раньше хоть в советские времена начальники побаивались партии,ОБХСС. Да и профсоюзы ,хоть всегда карманными были,но хоть какой то вес имели в защите простых трудяг.А сейчас настолько все обнаглели,что дальше просто некуда! Дойдем скоро до того,что как в рабовладении люди будут за похлебку чичевичную работать,строить,детей воспитывать и при всем этом бояться всех и вся.
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властьвсегда народ любит дураком делать

33 минуты назад
возмущает вообще вся эта ситуация с конкурсами,смотрами,премиями.Кому это все надо?!! Заведующим чтобы деньжат срубить в виде премии от Департамента и наверное самому Департаменту,чтобы в своих отчетах перед вышестоящими организациями галочку напротив проведенных мероприятий и конкурсов поставить. Почему дети,их родители и простые воспитатели в этой ситуации страдают? Дожили- детей уже на прогулку не выводят из-за этих дурацких фигур из снега. Вообще с дуба * Надо на телевидение Малахову эту тему подбросить- пусть на всю страну такой идиотизм пронесут,может тогда наши заведующие с Департаментом одумаются.
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Жесть

сегодня, 00:58
Одна показуха кругом лучше бы деньги так выделяли в сады на благоустройства, а не занимались черте чем и почему родители должны этим заниматься им работать тоже надо деньги ни кто на пропитание не выделяет уж извините, и так скидываемся постоянно на все а деньги в кармане сами не размножа
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28м-он

вчера, 23:19
А в 20д/с помимо того,что родители вторую неделю вместе с воспитателем не вылазиют с этих глупых построек и окрасок снега страдают и дети-они вторую неделю не гуляют,т.к.они могут поломать постройки...и бедолаги сидят в душных группах,а на улице идет пушистый снежок...и кому нужен этот идиотский конкурс кроме как заведующей,чтобы прогнуться перед департаментом и денежек срубить за победу...а страдают родители и дети от этой бредятины!!!!
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Гость

вчера, 22:49
000, родители этим и должны заниматься со свими детьми..
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оля

вчера, 22:26
Приходите посмотрите,как воспитатели оставив детей на попечение нянечек строят фигуры их рыхлого снега предварительно намочив его водой!!!!!!Дайте педагогам заниматься детьми,а не бумажной волокитой и всякими дебильными поделками!!!!!!!!
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Петров

вчера, 22:14
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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000

вчера, 22:04
Виктора, не только воспитатели. В 50 саду ещё и родители некоторые делают фигуры из снега, каток заливают.
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ольга

вчера, 20:35
наиглупейший конкурс! В холод выгонять педагогов строить никому не нудные постройки. Зачем? Эти "фигуры-уроды" детям нужны?
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