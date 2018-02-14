В Липецке выберут лучший двор детского сада

Призовой фонд составит 100 тысяч рублей.

В Липецке стартовал конкурс «Лучший двор детского сада – 2018», организатором которого выступил департамент образования администрации города Липецка.



Как сообщили в департаменте образования Липецка, в этом году в конкурсе примут участие 8 дошкольных образовательных учреждений: детские сады № 1, 18, 20, 29, 32, 37, 50, 76.



Конкурс проводится в 2 этапа: первый этап конкурса проводится в феврале, второй этап – в июне.

13-15 февраля в этих образовательных учреждениях будет работать конкурсная комиссия, в состав которого вошли представители департамента образования администрации города Липецка, Совета родительской общественности дошкольных образовательных учреждений города Липецка, а также заведующая ДОУ № 23 – победителя конкурса «Лучший двор детского сада – 2017».

Главными критериями первого этапа конкурса являются соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований безопасности, предъявляемых к территориям дошкольных образовательных учреждений (систематическая очистка снега в зимнее время, уборка контейнерных площадок), а также её освещения в тёмное время суток; состояние ограждения; наличие оборудования для наблюдения за погодными явлениями; оборудование лыжни, катка, построек из снега, ледяных дорожек, горок; размещение кормушек для птиц.

В ходе проведения второго этапа конкурсная комиссия будет оценивать санитарное состояние территории и групповых прогулочных участков; создание условий для организации прогулок с детьми, условий для игр, отдыха, организации продуктивной детской деятельности; наличие оборудованной спортивной площадки, разметки по правилам дорожного движения; озеленение участка и разнообразие экологической тропы; ухоженность огорода, цветников, деревьев и кустарников; состояние теневых навесов, песочниц и малых форм для игр детей, дорожного покрытия, ограждения территории, контейнерной площадки.

По результатам конкурса учреждается три призовых места. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей. Конкурс проводится в 15 раз.

