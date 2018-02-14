Смелые покажут в Липецке свои работы

Впервые липецкие зрители смогут познакомиться с произведениями замечательных художников из Белгорода - Анатолия и Михаила Смелых. Выставка их работ откроется в областном выставочном зале 21 февраля.

Зрители увидят работы, выполненные в различных видах пространственных пластических искусств: скульптуре и новом тремегрархе - техническом виде пространственных искусств, способном одной объемной линией выразить более четырех линейно-объемных художественных символов, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области

На выставке будет представлено свыше 30 скульптурных работ, наполненных глубоким содержанием и проработанностью изобразительно-художественной формы. Выставка продлится до 11 марта. Открытие - в 16.00.

Анатолий Сергеевич (1937) - член Союза художников России и член Творческого союза художников России, член архитекторов России. 50 лет отдал профессии скульптора, 30 лет занимается каменным литьем и 20 лет - научной деятельностью. Автор 323 работ и 14 патентов, он проявил себя не только как художник, но и как открыватель научных и практических направлений в скульптуре, расширяя границы архитектурно-скульптурного языка и представляя возможность в будущем разрабатывать новый стиль среды обитания человека.



Михаил Анатольевич (1962) - потомственный скульптор и архитектор. Он состоит в Союзе художников России и Творческом союзе художников России, является членом Союза архитекторов России. Доцент кафедры изобразительного искусства НИУ «БелГУ».



Фото: www.kultura48.ru