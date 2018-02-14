Липецким пенсионерам не стоит ждать президентских 10 000 рублей

В ПФР по Липецкой области опровергли слухи о выплате денег к выборам.

По Липецку поползли слухи о том, что к президентским выборам от пенсионерам от Путина будет положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Сегодня GOROD48 получил несколько звонков от пенсионеров, интересующихся, когда Пенсионный фонд отдаст им эти деньги.



- Это фейк какой-то! Неправда! Очевидно, этот слух был порожден событиями прошлого года, когда Пенсионный Фонд России порадовал пенсионеров январской единовременной выплатой пяти тысяч рублей. Очевидно, пожилые люди ждали подобной выплаты и в этом году, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь УПФР по Липецкой области Наталья Митрофанова.

