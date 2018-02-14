Общество

вчера, 16:21

Липецким пенсионерам не стоит ждать президентских 10 000 рублей

40 4618
#пенсия
5
Липецким пенсионерам не стоит ждать президентских 10 000 рублей

В ПФР по Липецкой области опровергли слухи о выплате денег к выборам. 

По Липецку поползли слухи о том, что к президентским выборам от пенсионерам от Путина будет положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Сегодня GOROD48 получил несколько звонков от пенсионеров, интересующихся, когда Пенсионный фонд отдаст им эти деньги.

- Это фейк какой-то! Неправда! Очевидно, этот слух был порожден событиями прошлого года, когда Пенсионный Фонд России порадовал пенсионеров январской единовременной выплатой пяти тысяч рублей. Очевидно, пожилые люди ждали подобной выплаты и в этом году, - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь УПФР по Липецкой области Наталья Митрофанова. 
40 4618
#пенсия
5

Комментарии (40)

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13

сегодня, 00:21
Хотя подохнут как и все
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13

сегодня, 00:21
В липецке ни детям ни пенсионерам ни малоимущем ни многодетным ни чего ни когда ни дадут слишком суки дадные
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Петров

вчера, 22:12
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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ATB

вчера, 22:10
Мой комментарий, Побольше зомбоящик слушай, там тебе ещё такого наговорят, а ты лучше подумай почему не показывают что Путин имеет, или он у нас такой нищий среди олигархов, у которых год от года доход увеличивается !
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ПЕНСИОНЕР

вчера, 21:48
Соси Егорка ,собирай бычки а 10т. ни хрена не жди !!!
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Мой комментарий

вчера, 21:35
А вы как думали, Голосуй он тебе домик как у себя в Щвейцарии купит и счёт на 7 миллиардов откроет и со своими дружками бандосами познакомит, будешь в шоколаде!
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А вы как думали

вчера, 21:16
я на выборы пойду за хозяйственника Грудинина, он создал хорошую жизнь у себя в совхозе, значит создаст и в России
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гость

вчера, 20:49
пенсионеры готовы голосовать хоть за сатану лишь бы платили деньги у них Родины нет есть только икона -Путин
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Харчевский

вчера, 20:47
От этой шоблы под названием власть простым людям ждать вообще не ХЕр никогда и не кому.революция нужна...
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Бульба

вчера, 20:35
Я на выборы не пойду потому что нет достойного заработка . Нет медицины и нет образования . И нет дорог. Одни налоги.
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