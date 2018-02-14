Происшествия
вчера, 16:19
Несколько человек пострадали во время пожара жилого дома по улице Космонавтов
Сегодня в 13:16 в квартире первого этажа дома №70/2 по улице Космонавтов вспыхнул пожар.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, прибывшие пожарно-спасательные подразделения Липецкого гарнизона немедленно приступили к эвакуации жильцов всего дома. Некоторых спускали на улицу с помощью пожарной автолестницы.
В результате возгорания пострадали несколько человек.
На месте пожара работают сотрудники органов дознания МЧС России и испытательная пожарная лаборатория с целью установления причины возгорания.
видео Александр Кузнецов.
В результате возгорания пострадали несколько человек.
На месте пожара работают сотрудники органов дознания МЧС России и испытательная пожарная лаборатория с целью установления причины возгорания.
видео Александр Кузнецов.
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