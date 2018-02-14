Происшествия

вчера, 16:19

Несколько человек пострадали во время пожара жилого дома по улице Космонавтов

21 5012
#пожар
4
Несколько человек пострадали во время пожара жилого дома по улице Космонавтов

Сегодня в 13:16 в квартире первого этажа дома №70/2 по улице Космонавтов вспыхнул пожар. 

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, прибывшие пожарно-спасательные подразделения Липецкого гарнизона немедленно приступили к эвакуации жильцов всего дома. Некоторых спускали на улицу с помощью пожарной автолестницы.

В результате возгорания пострадали несколько человек. 

На месте пожара работают сотрудники органов дознания МЧС России и испытательная пожарная лаборатория с целью установления причины возгорания.

видео Александр Кузнецов.
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21 5012
#пожар
4

Комментарии (21)

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бывшая

вчера, 22:23
Напишите,есть жертвы??
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бывшая

вчера, 22:21
Я жила в этом доме!! Это просто тихий ужас!!! Притон бомжей и наркоманов!! Этот бомж живёт там много лет!!! Выселить его пытались,но властям наплевать на всех!!! Это норм людей за два месяца просрочки квартплаты высялят!!! А эти пофиг!!!
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Петров

вчера, 22:10
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Гость

вчера, 21:39
Убирать этого урода нужно,сколько людей пострадало из за не!!! Тварь
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777

вчера, 20:34
А ты с какого района? Ань
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Город

вчера, 20:05
28, что ты плетёшь? чучело...
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Нонка

вчера, 19:03
Поселить в общагу -участкового или опорный открыть пункт -голосуем -за
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зона апокалипсиса

вчера, 19:03
Диме и прочим, .. когда заходишь в подъезд общаги ,то понимаешь что местные обитатели ни о каком фен-шуе ничего не слышали. . однажды я видел следы от башмаков даже на потолке ..афигеть.
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Авито

вчера, 18:53
Есть желающие купить апартаменты в этом доме за 1 млн.??
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28

вчера, 18:28
Брр. Ну и райончик. Гетто натуральное, это же "химия" бывшая. Раньше они там прямо совокуплялись у подъездов среди бела дня.
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