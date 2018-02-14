Происшествия

вчера, 15:57

Смотритель липецких кладбищ стал фигурантом уголовного дела

46 6165
#ритуальные услугуи
3
Смотритель липецких кладбищ стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «получение взятки».

По данным GOROD48, в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину.

Из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище. Александру Куркину избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

- Комментировать ничего не собираюсь. Это какие-то жареные пирожки, которые вам кто-то подкидывает. И я даже предполагаю, кто - конкурирующие с нами частные ритуальные агентства. Кому-то хочется что-то замутить… Я ничего об этих 150 тысячах не знаю. Я - на работе, никакого обвинения мне не предъявляли, - сообщил GOROD48 сам Александр Куркин.

В настоящее время, кстати, мэрия и горсовет заканчивают разрабатывать поправки в существующее Положение «Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка», исключающие из него все имеющиеся ныне коррупциогенные факторы. Эта правотворческая работа была инициирована серией скандалов на кладбищах Липецка, связанной с борьбой за клиентов между муниципальным и частными ритуальными агентствами.
46 6165
#ритуальные услугуи
3

Комментарии (46)

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Наталья Михайловна

52 минуты назад
Жанна, детка а зачем так грубо. над тобой коллеги смеются, за глаза, а ты кого винишь- сама себя. я бы в это никогда не поверила если бы коллеги не рассказали!ужас просто, стыдно было бы такое писать вам Жанна. а вот за белобрысую зря, терпеть не могу, такой цвет волос.правда глаза режит ! В вашей ситуации лучше молчать и СССР тоже.мне вас жаль за 2 года вы не изменились.
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Наталья Михайловна

сегодня, 00:49
ангел, Спасибо коллега, у нас тоже все хорошо по обслуживанию. только вот муп отличился, позор.ребятки у вас вообще умнички.
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ангел

сегодня, 00:34
Наталья Михайловна, не обращайтесь больше в муп, в ангеле все внимательны и обходительны.хотя наши услуги лучше не использовать, но в случае приходите к нам в офис, у нас этого нет!
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Похоже

вчера, 23:29
Был нормальный руководитель - В.З.Голубицкий. Но его съели.
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Светлана

вчера, 23:13
Сколько ещё нужно выловить воров и мошенников в мэрии и смежных структурах, чтоб органам правопорядка задаться вопросом о феноменальной коррупционности и некомпетентности самого Главы города?
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Жанна

вчера, 23:07
СССР точно сказано и подмечено точно...
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Липецк

вчера, 22:59
Вообще надоела эта возня вокруг МБУ ...когда наконец наведут порядок поле Лепекина?? Или эта банда будет вечно в городе??
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Жанна

вчера, 22:59
Простите ща ошибки...довела сука...
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Жанна

вчера, 22:56
Наталья Михайловна идите убложайте своими аральными возмодностями, дура ты ненормальная, идиоту понятно кто пишет эти коменты, по тебе психушка плачет, тебе в палату с наполеоном и с миссис Марпал. Ты что и модешь только из под тишка пи..зить а в злаза ссышь, падла белобрысая....
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СССР

вчера, 22:50
Уважаемая Наталья Михайловна зачем надуват щёки и пыжица говоря о том чего незнание и перекладывать подлости воров инегодяев на плечи других.И причём здесь Жанна она не пределах. Вас новерное что-то объединяет в сфере мохинаций. Спите спокойно за вами прийдут.
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