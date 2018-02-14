Смотритель липецких кладбищ стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «получение взятки».

По данным GOROD48, в СУ СК РФ по Липецкой области по оперативным материалам полиции возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки») по факту передачи смотрителю кладбищ МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» Александру Куркину.



Из материалов уголовного дела следует, что главному смотрителю кладбищ Липецка были переданы 150 тысяч рублей за выделение места под захоронение на закрытом старом Косыревском кладбище. Александру Куркину избрана мера пресечения - подписка о невыезде.



- Комментировать ничего не собираюсь. Это какие-то жареные пирожки, которые вам кто-то подкидывает. И я даже предполагаю, кто - конкурирующие с нами частные ритуальные агентства. Кому-то хочется что-то замутить… Я ничего об этих 150 тысячах не знаю. Я - на работе, никакого обвинения мне не предъявляли, - сообщил GOROD48 сам Александр Куркин.



В настоящее время, кстати, мэрия и горсовет заканчивают разрабатывать поправки в существующее Положение «Об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецка», исключающие из него все имеющиеся ныне коррупциогенные факторы. Эта правотворческая работа была инициирована серией скандалов на кладбищах Липецка, связанной с борьбой за клиентов между муниципальным и частными ритуальными агентствами.