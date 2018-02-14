Общество
вчера, 15:53
Отцы и дети выйдут на соревнования в Липецке
Семейный спортивный праздник состоится 17 февраля.
17 февраля в 14:00 часов в легкоатлетическом манеже «Молодежный» начнется физкультурно-спортивный праздник «Отец и сын в одном строю».
Каждая мини-команда — это отец и сын 9-11 лет. В день проведения праздника будут сформированы спортивные команды из четырёх семейных пар. Программа физкультурно-спортивного праздника для семейных команд включает в себя соревнования по заданиям-тестам ГТО, полосу препятствий и исполнение патриотических песен. Планируется, что спортивные ячейки общества на конкурс представит каждый совет общественного самоуправления в Липецке.
Предварительные заявки на участие в празднике принимают до 14 февраля по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 131, тел.(4742) 366-126, факс: 366-125, e-mail: sportgorod48@yandex.ru. Праздник проводится с целью популяризации физической культуры и спорта, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении семьи.
Каждая мини-команда — это отец и сын 9-11 лет. В день проведения праздника будут сформированы спортивные команды из четырёх семейных пар. Программа физкультурно-спортивного праздника для семейных команд включает в себя соревнования по заданиям-тестам ГТО, полосу препятствий и исполнение патриотических песен. Планируется, что спортивные ячейки общества на конкурс представит каждый совет общественного самоуправления в Липецке.
Предварительные заявки на участие в празднике принимают до 14 февраля по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 131, тел.(4742) 366-126, факс: 366-125, e-mail: sportgorod48@yandex.ru. Праздник проводится с целью популяризации физической культуры и спорта, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении семьи.
ADI