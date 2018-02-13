Здоровье

39 минут назад

В Липецкой области зарегистриваны тяжёлый и групповой случаи производственного травматизма

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#производство #травматизм
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Но в целом, в январе липчанам работалось достаточно спокойно.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей Госинспекции труда по Липецкой области Игорь Ходыкин, в прошлом месяце в нашем регионе зарегистрирован один тяжёлый и один групповой несчастные случаи на производстве. А вот январь 2017-го года запомнился двумя смертельными случаями.

В январе этого года тяжёлый несчастный случай произошёл на предприятии "Силан", где работник получил травмы припадении с высоты. А групповой случай производственного травматизма отмечен в Городской больнице Ельца - расследование инцидента, при котором пострадали медработники, ещё продолжается.

Напомним, что по статистике, самые опасные отрасли — строительство и обрабатывающее производство. В прошлом году в Липецкой области в сфере строительства погибли 7 человек, в обрабатывающем производстве - 5 человек, по два человека погибли в транспортной сфере и сельском хозяйстве.
1 688
#производство #травматизм
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Комментарии (2)

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франк

16 секунд назад
Виноват Обама!
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эТО

23 минуты назад
Навальный виноват
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