В Липецкой области зарегистриваны тяжёлый и групповой случаи производственного травматизма

Но в целом, в январе липчанам работалось достаточно спокойно.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей Госинспекции труда по Липецкой области Игорь Ходыкин, в прошлом месяце в нашем регионе зарегистрирован один тяжёлый и один групповой несчастные случаи на производстве. А вот январь 2017-го года запомнился двумя смертельными случаями.



В январе этого года тяжёлый несчастный случай произошёл на предприятии "Силан", где работник получил травмы припадении с высоты. А групповой случай производственного травматизма отмечен в Городской больнице Ельца - расследование инцидента, при котором пострадали медработники, ещё продолжается.



Напомним, что по статистике, самые опасные отрасли — строительство и обрабатывающее производство. В прошлом году в Липецкой области в сфере строительства погибли 7 человек, в обрабатывающем производстве - 5 человек, по два человека погибли в транспортной сфере и сельском хозяйстве.