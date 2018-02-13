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58 минут назад

Липецкую землю представят на инвестиционном форуме в Сочи

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#туризм
Липецкую землю представят на инвестиционном форуме в Сочи

Новый туристический бренд региона презентуют в Сочи 15-16 февраля.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, на Российском инвестиционном форуме, который состоится 15-16 февраля в Сочи, на выставке проектов будет представлен стенд нашего региона, оформленный в фирменном стиле (туристический бренд региона), показывающий инвестиционные возможности в туризме и других областях экономики.

В рамках работы стенда посетители смогут оценить туристический и экономический потенциал региона с помощью представителей управления культуры и туризма Липецкой области и Центра кластерного развития туризма, которые расскажут о туристско-рекреационных и автотуристких кластерах, действующих на территории региона, многочисленных и ярких событийных фестивалях, богатом культурно-историческом наследии Липецкой области. Интерактивный стол представит участникам выставки проект аудиогида - мобильного приложения для смартфонов, дающий возможность самостоятельных путешествий по Липецкой области с информацией о наших достопримечательностях.

Российский инвестиционный форум - это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится при участии председателя правительства России Дмитрия Медведева.
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#туризм

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5 минут назад
ведер навоза повезут?
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