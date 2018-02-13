На Масленицу предложат покорить столб высотой более 11 метров

Вместо традиционных живых поросят сегодня на столб вешают современные призы.

В Парке Победы 18 февраля Масленицу будут праздновать с 10 утра до 5 часов вечера. Как сообщает администрация парка, с 11.00 до 12.00 на центральной аллее можно будет послушать духовой оркестр, одновременно на площадке у фонтана начнётся интерактивная масленичная программа.



С полудня интерактивные будут работать уже по всей территории парка. Так, в район пушек разместятся силовой блок и пулевая кухня. В парке также обещают и девичьи потешки.



Масленичный призовой столб высотой более 11 метров заработает с 14.00. В качестве призов - поход в баню, абонемент в фитнес центр, огромные сумки с соками и водой, сертификаты в сауну, корзины с едой, сертификаты на приобретение продуктов, на пиццу и бургеры, подарки от интернет провадеров, покеты с чаем и сувенирами, сертификаты в боулинг, украшения, мороженое и другие. А вот традиционных живых поросят, петухов и мешков с зерном почему-то не обещают.



В 15.40 запланировано награждение финалистов и победителей конкурса "Масленичный Блинок", в в 16.00 состоится сжигание чучела.



На Масленицу в парке Победы перед липчанами выступят ансамбли "Зень", "Вечёрка", "Ромэн", трио "Веселуха", шоу-балет "Мистериа", шоу - дуэт "Корица" (народные танцы), фокусники, жонглёры, театр танца "Казаки России" и другие.