Культура

сегодня, 12:42

На Масленицу предложат покорить столб высотой более 11 метров

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#Масленица
На Масленицу предложат покорить столб высотой более 11 метров

Вместо традиционных живых поросят сегодня на столб вешают современные призы.

В Парке Победы 18 февраля Масленицу будут праздновать с 10 утра до 5 часов вечера. Как сообщает администрация парка, с 11.00 до 12.00 на центральной аллее можно будет послушать духовой оркестр, одновременно на площадке у фонтана начнётся интерактивная масленичная программа.

С полудня интерактивные будут работать уже по всей территории парка. Так, в район пушек разместятся силовой блок и пулевая кухня. В парке также обещают и девичьи потешки.

Масленичный призовой столб высотой более 11 метров заработает с 14.00. В качестве призов - поход в баню, абонемент в фитнес центр, огромные сумки с соками и водой, сертификаты в сауну, корзины с едой, сертификаты на приобретение продуктов, на пиццу и бургеры, подарки от интернет провадеров, покеты с чаем и сувенирами, сертификаты в боулинг, украшения, мороженое и другие. А вот традиционных живых поросят, петухов и мешков с зерном почему-то не обещают.

В 15.40 запланировано награждение финалистов и победителей конкурса "Масленичный Блинок", в в 16.00 состоится сжигание чучела.

На Масленицу в парке Победы перед липчанами выступят ансамбли "Зень", "Вечёрка", "Ромэн", трио "Веселуха", шоу-балет "Мистериа", шоу - дуэт "Корица" (народные танцы), фокусники, жонглёры, театр танца "Казаки России" и другие.
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#Масленица

Комментарии (12)

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2 минуты назад
Шлюх включили в поход в баню.?какие вы колхозаны мля пустоголовые,в рот вас чих пых бестолочи.
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гостья

5 минут назад
!!!!!!!!!!!!, а то у нас всё перемешалось и масленица, и пост, и день святого валентина.....
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гостья

5 минут назад
!!!!!!!!!!!!, традиции надо чтить, но когда они тянут назад, то перебор....
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гостья

9 минут назад
!!!!!!!!!!!!, а вы эти традиции хорошо знаете? эти традиции стали модны в 90х, когда все к народу потянулись, а прежде чем говорить про традиции, то поизучайте ...только мы живем уже в 2018 году, а у нас только частушки прибаутки и лазанье по столбам...где свежие мероприятия? где что то новое? а потом молодежь уезжает...а что здесь делать то?
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!!!!!!!!!!!!

19 минут назад
гостья, это не деревенские забавы, а традиции!!!
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Серый

23 минуты назад
пУлевая кухня....
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Надежда Теймуразова

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52 минуты назад
эх! в этом году не полезу на столб за подарком и люд потешить ,живот отрос,рука сломана ,буду блины есть и алкоголь пить ,может гирьку в толпу швырну - ловите)))
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Александр

сегодня, 13:10
Интересно, редакторы GOROD48 вообще Русский язык изучали? Стыдно должно быть за такие статьи...
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Хочу!

сегодня, 13:08
А пУлевую кухню?
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