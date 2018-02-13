Общество

сегодня, 12:18

Строительство горнолыжного центра в Липецке не заинтересовало инвесторов

22 1303
#аренда #строительство
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Строительство горнолыжного центра в Липецке не заинтересовало инвесторов

Никто не стал претендовать на площадку.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области опубликовало протоколы рассмотрения заявок на право аренды двух участков в Липецке. Первый лот относится к району бывшего карьера «Стагдока» и вопросу строительства там горнолыжного центра, второй — аренды площадки около СНТ «Металлург-1» и создания там спортзоны.

Первый лот не заинтересовал ни одного из потенциальных инвесторов. Заявок на право аренды земли под строительство на ней комплекса для соревнований по горнолыжному спорту не поступило. Под эти цели на аукцион ставили зону площадью в 43 000 квадратных метра. Аукцион признан несостоявшимся.

Зато второй инвестпроект нашел интерес у бизнеса. На право аренды земли около садоводческого товарищества поступила заявка от местной организации. Компания соблюла все формальности и правила подачи заявки. Она признана соответствующей. В течение 10 дней чиновники должны отправить компании документы на подписание контракта. Площадь передаваемого в аренду участка составляет свыше 324 000 квадратных метров. Единственный разрешенный вид деятельности там — спорт.
22 1303
#аренда #строительство
1

Комментарии (22)

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Банщик Гога

8 минут назад
спорт, спорт, спорт.... людей на пушечное мясо что-ли готовят..... Вот баней мало, а баня себя окупит за пару месяцев, а если туда еще и сауну с девочками, то можно коттедж начинать строить.
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Нет слов

11 минут назад
Самые никчемные чинуши в липе,когда вас сажать уродов колхозных начнут?
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Липчанин.

19 минут назад
У липецких чиновников совсем крыша потекла ! Где они унас нашли горы . Лутше сажайте картошку и разводите коров .
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Геость

25 минут назад
Надежда Теймуразова, мошенница
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Неавтофанат

26 минут назад
На этой горке можно зимний солярий построить и только! Северный берег реки хорошо прогревается, точнее, великолепно! За рекой родной завод, а мы на работу не идём!
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Надежда Теймуразова

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56 минут назад
Может Серёжа -мер и нормальный,но команда его гонит за плинтус постоянно-одни недоучки едросовские.
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Жители

сегодня, 13:16
А метро когда запустят как обещал пустобрех тербунский
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Интересно

сегодня, 13:13
А, одуванчики ?на склонах-там больше не будут расти?,после таких пустоголовых торгов? Мер иди сажай одурманчики аладух ты пустоголовый.
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Друг

сегодня, 13:04
Катаетесь на Горке-маленькая,но хоть что-то!
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