Строительство горнолыжного центра в Липецке не заинтересовало инвесторов

Никто не стал претендовать на площадку.

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области опубликовало протоколы рассмотрения заявок на право аренды двух участков в Липецке. Первый лот относится к району бывшего карьера «Стагдока» и вопросу строительства там горнолыжного центра, второй — аренды площадки около СНТ «Металлург-1» и создания там спортзоны.



Первый лот не заинтересовал ни одного из потенциальных инвесторов. Заявок на право аренды земли под строительство на ней комплекса для соревнований по горнолыжному спорту не поступило. Под эти цели на аукцион ставили зону площадью в 43 000 квадратных метра. Аукцион признан несостоявшимся.



Зато второй инвестпроект нашел интерес у бизнеса. На право аренды земли около садоводческого товарищества поступила заявка от местной организации. Компания соблюла все формальности и правила подачи заявки. Она признана соответствующей. В течение 10 дней чиновники должны отправить компании документы на подписание контракта. Площадь передаваемого в аренду участка составляет свыше 324 000 квадратных метров. Единственный разрешенный вид деятельности там — спорт.