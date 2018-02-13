Культура

сегодня, 12:16

На Масленицу липчане смогут послушать гусляра

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#Масленица

Воронежский музыкант поздравит липчан с праздником.

Как сообщает Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства, Масленица ассоциируется у россиян с гуляньями, блинами и конечно же, народной музыкой. В доме купца Болховитинова на Масленицу можно будет услышать один из самых древних и загадочных русских народных инструментов - гусли. Насладиться волшебными звуками, переносящими нас в сказки детства, можно будет благодаря воронежскому музыканту и мастеру по изготовлению старинных русских инструментов Владимиру Карпову.

- Владимир Карпов специально приедет в Липецк, в дом купца Болховитинова, чтобы порадовать гостей непривычным, но таким родным музыкальным инструментом, - отмечают в музее. - Посетители увидят и услышат одну из разновидностей гуслей, крыловидных, распространенных в свое время в Псковской и Новгородской землях. Музыкант давно увлекается игрой на гуслях, играет в составе группы этно-транса "Звон". Свой инструмент Владимир приобрел у мастеров по их изготовлению в Тверской области. В свое время будущему гусляру повезло познакомиться с человеком, который передал ему азы игры на инструменте. С тех пор Владимир продолжает усовершенствовать свою игру, обучаясь самостоятельно.

Праздничная программа "Музейная Масленица" пройдёт 18 февраля с 11:00 до 15:00 в закромах купеческого дома по улице Октябрьская.

Помимо выступления воронежского гусляра, в программе "Музейной Масленицы" «Липецкие истории» в старинном купеческом доме, игры и конкурсы для взрослых и детей, мастер-классы: кукла «Масленица», кукла «Бойцовский куклак», "текстильный жаворонок". Также обещают сделать снеговика из мороженого.

Фото vk.com
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#Масленица

Комментарии (1)

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Надежда Теймуразова

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