Происшествия

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71-летний водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу: пострадали двое

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#авария #ДТП
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71-летний водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу: пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 12 февраля в Липецке на автодороге «Обход ЛТЗ» 71-летний водитель «ВАЗ-2114» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа-Рио» под управлением 36-летнего мужчины. В результате два пассажира «четырнадцатой» получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

В Ельце на перекрестке улиц Задонская и Клавдии Шаталовой 37-летний водитель «Лады-Приоры» на нерегулируемом пешеходном сбил 22-летнюю девушку, которая с травмой была доставлена в больницу.

В Грязинском районе на автодороге Липецк – Грязи столкнулись под автобус «ПАЗ» попал 35-летний велосипедист, который с травмами госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 772 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 6, превышение скорости – 285, неиспользование ремней безопасности – 53, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 42.

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#авария #ДТП
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Комментарии (7)

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Гостю

9 минут назад
гость, Ещё один умник нашёлся. Старики ему видите ли помешали летать как угорелым.
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Пожилой

16 минут назад
Нео, Тебе в очко установить ограничитель, чтобы в следующий раз от пердячего пара пукан разворотило. По твоему пусть только молодые уроды летают. Подожди, доживёшь до преклонных лет и тебя это коснётся, если доживёшь.
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Нео

28 минут назад
100 % нужно устанавливать ограничения для водителей пожилого возраста, очень большой процент аварий с участием пожилых людей причём по их вине.
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Доберман пинчер роби

32 минуты назад
Кто этих пердунов допускает к вождению, он уже одной ногой итак там еще и других за собой тянет!!!
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Lol

57 минут назад
гость, в США автомобилем управляют и в 96 лет и нет проблем
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Гостю

сегодня, 13:04
Такое ощущение, что для этого всё и нагнетается. Только молодых уродов за рулём куда больше! А уж сколько уродок - не сосчитать!
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гость

сегодня, 12:41
ограничения по возрасту надо устанавливать на управление транспортом
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