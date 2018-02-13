В Липецкой области умерли 16 947 человек

За тот же период родились 11 675.

Управление ЗАГС по Липецкой области сообщили статистические данные о смертности и рождаемости в регионе за 2017 год. За прошлый год на территории области скончались 16 947 человек, за тот же период появились на свет 11 675 младенцев.



Самая большое количество смертей зарегистрировано в Липецке — 6 677 случаев на полумиллионник. В Ельце, где живут свыше 105 000 человек, умерли 1 573 человека. За этот же период в Липецке родились 6 275 человек, в Ельце — 926. Самая высокая рождаемость оказалась в Октябрьском районе Липецка — 2 483 младенца.



В 2017 году свои отношения в отделах ЗАГС оформили 8 173 пар новобрачных, а развелись — 4 990 семей. 77 ребенка были усыновлены. Установлено 1 570 фактов отцовства. Свои имена и фамилии поменяли 440 липчан.