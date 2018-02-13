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В Липецкой области умерли 16 947 человек

16 1472
#смертность #рождаемость
В Липецкой области умерли 16 947 человек

За тот же период родились 11 675.

Управление ЗАГС по Липецкой области сообщили статистические данные о смертности и рождаемости в регионе за 2017 год. За прошлый год на территории области скончались 16 947 человек, за тот же период появились на свет 11 675 младенцев.

Самая большое количество смертей зарегистрировано в Липецке — 6 677 случаев на полумиллионник. В Ельце, где живут свыше 105 000 человек, умерли 1 573 человека. За этот же период в Липецке родились 6 275 человек, в Ельце — 926. Самая высокая рождаемость оказалась в Октябрьском районе Липецка — 2 483 младенца.

В 2017 году свои отношения в отделах ЗАГС оформили 8 173 пар новобрачных, а развелись — 4 990 семей. 77 ребенка были усыновлены. Установлено 1 570 фактов отцовства. Свои имена и фамилии поменяли 440 липчан.
16 1472
#смертность #рождаемость

Комментарии (16)

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Виктор 2-28-14

37 минут назад
А на погосте на крестах вороны. Они на страже - охраняют души. Но дущи улетают,а вороны, опять летят в другие похороны...На маминой могиле нет ворон...Кругом цветы...не будет похорон...
ответить

Виктор 2-28-14

41 минуту назад
А на погосте на крестах вороны. Они на страже - охраняют души. Но душм улетают, а вороны, опять летят в другие похороны... На маминой могиле нет ворон. Кругом цветы. Не будет похорон...
ответить

007

42 минуты назад
печально все...
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Виктор 2-28-14

53 минуты назад
Олег Петрович! Что ты? Врот тебя ....мы вымираем ....не заметил ... * ...
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уныло

сегодня, 12:59
Свифт , с головой дружишь? я чо кореспондент чтоли? за каким хером людям информация о том сколько умерло?
ответить

Друг

сегодня, 12:57
27% однако!
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Перец

сегодня, 12:44
На этом погосте хоронили ведьм
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Боцман

сегодня, 12:35
Это малый город вымер, размером с Данков или Усмань. Печально.
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Однако

сегодня, 12:20
а нет 53 человека и будет ровно
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Свифт

сегодня, 12:20
уныло, а ты сама дельным займись и расскажи об этом порталу, а они о твоём дельном расскажут нам.Слабо.То-то.
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