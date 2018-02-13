Депутат областного Совета отпущен под подписку о не выезде

Александра Конаныхина ждут на очередной сессии областного Совета.

Октябрьский районный суд Липецка не поддержал ходатайство СУ СК РФ по Липецкой области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста депутату областного Совета Александру Конаныхину. Вчера суд изменил подследственному меру пресечения на подписку о не выезде и надлежащем поведении.Теперь Александр Конаныхин фактически свободен. И уже 22 февраля его ждут на очередной сессии областного Совета.Накануне процесса об избрании Александру Конаныхину меры пресечения в СУ СК РФ по Липецкой области уголовное дело парламентария переквалифицировали с части четвертой ст. 159 УК РФ («мошенничества в особо крупном размере») на часть первую ст. 201 Уголовного кодекса («злоупотребление полномочиями»). Это связано, по данным GOROD48, с уменьшением в 33 раза суммы материального ущерба, который он нанес своей организации в бытность директором «Липецкэнерго», дочки ПАО «МРСК «Центра».Напомним, что изначально Александру Конаныхину вменяли в вину заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества с ООО «Промсервис-М» и «Автоград» по заведомо завышенным ценам, в результате чего в 2009-2015 годах имущественным интересам ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» был причинен значительный материальный ущерб, превышающий 466 млн рублей. После проведения ряда экспертиз сумма ущерба, который сейчас вменяют подследственному, уменьшилась до 14 млн рублей.Александра Конаныхина задержали после обыска в его особняке 11 апреля прошлого года. Сразу же депутата облсовета этапировали в Москву. Летом Пресненский районный суд продлил подозреваемому в аферах срок ареста до 11 октября, но к этому времени его перевели в СИЗО Липецка, так как уголовное дело депутата областного Совета было передано в производство СУ СК по Липецкой области. В октябре судья Октябрьского районного суда Липецка Ирина Тишакова продлила срок содержания под стражей высокопоставленному обвиняемому до 11 декабря. И вот на новом судебном заседании Александр Конаныхин, который попросил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, вдруг добился снисхождения: судья Светлана Букреева решила, что до 11 февраля тот будет находится не в СИЗО, а под домашним арестом.