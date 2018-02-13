Происшествия

сегодня, 11:22

Депутат областного Совета отпущен под подписку о не выезде

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#Александр Конаныхин
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Депутат областного Совета отпущен под подписку о не выезде

Александра Конаныхина ждут на очередной сессии областного Совета.

Октябрьский районный суд Липецка не поддержал ходатайство СУ СК РФ по Липецкой области о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста депутату областного Совета Александру Конаныхину. Вчера суд изменил подследственному меру пресечения на подписку о не выезде и надлежащем поведении.

Теперь Александр Конаныхин фактически свободен. И уже 22 февраля его ждут на очередной сессии областного Совета.

Накануне процесса об избрании Александру Конаныхину меры пресечения в СУ СК РФ по Липецкой области уголовное дело парламентария переквалифицировали с части четвертой ст. 159 УК РФ («мошенничества в особо крупном размере») на часть первую ст. 201 Уголовного кодекса («злоупотребление полномочиями»). Это связано, по данным GOROD48, с уменьшением в 33 раза суммы материального ущерба, который он нанес своей организации в бытность директором «Липецкэнерго», дочки ПАО «МРСК «Центра».

Напомним, что изначально Александру Конаныхину вменяли в вину заключение договоров аренды движимого и недвижимого имущества с ООО «Промсервис-М» и «Автоград» по заведомо завышенным ценам, в результате чего в 2009-2015 годах имущественным интересам ПАО «МРСК-Центра»-«Липецкэнерго» был причинен значительный материальный ущерб, превышающий 466 млн рублей. После проведения ряда экспертиз сумма ущерба, который сейчас вменяют подследственному, уменьшилась до 14 млн рублей.

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Александра Конаныхина задержали после обыска в его особняке 11 апреля прошлого года. Сразу же депутата облсовета этапировали в Москву. Летом Пресненский районный суд продлил подозреваемому в аферах срок ареста до 11 октября, но к этому времени его перевели в СИЗО Липецка, так как уголовное дело депутата областного Совета было передано в производство СУ СК по Липецкой области. В октябре судья Октябрьского районного суда Липецка Ирина Тишакова продлила срок содержания под стражей высокопоставленному обвиняемому до 11 декабря. И вот на новом судебном заседании Александр Конаныхин, который попросил изменить ему меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, вдруг добился снисхождения: судья Светлана Букреева решила, что до 11 февраля тот будет находится не в СИЗО, а под домашним арестом.
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#Александр Конаныхин
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Комментарии (20)

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ждут с докладом

5 минут назад
о правилах поведения в Лефортово, скоро всем этим трудяжкам очень потребуется
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маня

13 минут назад
А постарел-то как! Бедненький!
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электромонтёр

42 минуты назад
Этот человек,сам жил и другим не мешал!а после него,всякая шолупонь лезет!то деда пенсионера поставят,то хмыря молокососа!эх...
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СупепДепутат

46 минут назад
И эти люди - наши депутаты и управляют нами? Гнать поганой метлой хапуг!
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Свобода

51 минуту назад
Молодец, поздравляю Вас Лариса Петровна !
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777

54 минуты назад
Путин своих воров не сдает
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Липецк

55 минут назад
Ждут на сессии!!!!клевцова отпустите еще и захарова с бойцовым и орловым пригласите как раз все жулики в сборе будут.
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с деньгами надо расставаться легко

сегодня, 13:11
надо было сразу ментам дать денег и не козлиться. А так вон даже в Москву возили в козлиную хату на беседу и зачем такие мучения ?
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Ни фига себе,

сегодня, 13:05
у нас депутаты!
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липчанин 1

сегодня, 12:49
Воруйте "мешками" и будет вам счастье!
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