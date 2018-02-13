В центре Липецка - транспортный коллапс

Улица Ленина встала из-за ремонта.

На улице Ленина - огромная пробка, липчан просят выбирать пути объезда. Как сообщили GOROD48 читатели, в настоящее время полностью перекрыта одна полоса для движения (вниз в сторону Петровского спуска), из-за чего в центре города - огромная пробка.



Как пояснили GOROD48 в Департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, на улице Ленина идёт ямочный и текущий ремонт, завершить который планируют уже сегодня. Ремонтировать и перекрывать будут обе полосы по очереди.



Фото - яндекс-пробки