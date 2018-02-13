Общество

сегодня, 11:19

В центре Липецка - транспортный коллапс

3 3723
#пробки #дорога #ремонт
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В центре Липецка - транспортный коллапс

Улица Ленина встала из-за ремонта.

На улице Ленина - огромная пробка, липчан просят выбирать пути объезда. Как сообщили GOROD48 читатели, в настоящее время полностью перекрыта одна полоса для движения (вниз в сторону Петровского спуска), из-за чего в центре города - огромная пробка.

Как пояснили GOROD48 в Департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка, на улице Ленина идёт ямочный и текущий ремонт, завершить который планируют уже сегодня. Ремонтировать и перекрывать будут обе полосы по очереди.

Фото - яндекс-пробки
3 3723
#пробки #дорога #ремонт
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Комментарии (3)

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,бордюры меняют

сегодня, 12:58
будут мраморные,со стазами Сваровски
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я

сегодня, 12:30
тупые -по задорнову. надо таблички информационные ставить перед трудягами
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интересно

сегодня, 12:13
там со вчерашнего утра из люка вода шла.А теперь похоже копают. Эксватером ямки пока не заделывают.
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