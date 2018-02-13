Общество

сегодня, 11:16

Правительство выделило 394 млн рублей на липецкие дороги

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#трансферт #дороги
Правительство выделило 394 млн рублей на липецкие дороги

Медведев утвердил трансферт.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжении об утверждении распределения межбюджетных трансфертов на ремонт дорог в регионах. В список попала и Липецкая область.

Липецкая область получит 394 млн рублей. Эти деньги должны пойти на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений. На эти цели среди регионов Центрального Черноземья средства получит только Липецкая область. Зато Воронежской области выделили 100 млн рублей на осуществление крупных особо важных для социально-экономического России проектов.

Всего в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов на 17,05 млрд рублей между бюджетами 30 субъектов Федерации. Документ внесен Министерством транспорта.
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#трансферт #дороги

Комментарии (8)

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Житель

25 минут назад
А на что рассчитывала нынешняя власть каждый год по миллиарду? 394 на всю область, значит на город Липецк будет где-то 100 миллионов. Надо было в прошлом году заниматься реальным ремонтом, а не рассчитывать, что такие денжища будут сыпаться каждый год
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МестныйЯ

сегодня, 13:05
пчелка, на выделенные средства "труженики лопаты и ручного катка" выровняют места скопления луж на Советской. По цене полноценного ремонта ;)
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МестныйЯ

сегодня, 13:04
"Эти деньги должны пойти на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений" - ага, сооружения надлежащего качества в виде автодорог и пешеходных дорожек в "Жемчужине Черноземья" не онаружено. Ждем схождения снега, чтобы помахать белым платочком сползающему ему во след асфальтовому покрытию. На пл.Победы у "Меркурия" было отличное плиточное покрытие - его тупо сняли и положили "новую качественную плитку"! И уже есть места, где эта плитка начала крошиться и проваливаться!!! Что-то стрёмно ожидать весну))))
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пчелка

сегодня, 12:37
ну наконец-то на Советской плитку и асфальтик заменят, а то годик прошел - всё же одноразовое износилось уже
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skrip

сегодня, 11:49
Зато Воронежской области выделили 100 млн рублей на ..................................... ЗАТО -Это вопль радости за соседей или крик отчаяния
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ALEX

сегодня, 11:47
Пилы уже наточены!!!!!!!!!!!!1
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skrip

сегодня, 11:46
Уже выстраиваются в очередь на получение гранда конторки с уставным фондом 1500 руб.Надо сперва делать а потом уже оплачивать .
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1

сегодня, 11:39
как обычно все будет
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