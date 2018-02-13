Правительство выделило 394 млн рублей на липецкие дороги

Медведев утвердил трансферт.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжении об утверждении распределения межбюджетных трансфертов на ремонт дорог в регионах. В список попала и Липецкая область.



Липецкая область получит 394 млн рублей. Эти деньги должны пойти на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений. На эти цели среди регионов Центрального Черноземья средства получит только Липецкая область. Зато Воронежской области выделили 100 млн рублей на осуществление крупных особо важных для социально-экономического России проектов.



Всего в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» утверждено распределение в 2018 году межбюджетных трансфертов на 17,05 млрд рублей между бюджетами 30 субъектов Федерации. Документ внесен Министерством транспорта.