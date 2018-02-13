Липецкий фокусник выступил на фестивале в Тунисе

А ансамбль "Воскресение" собирается на фестиваль в Финляндию.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, это учреждение совместно с посольством России в Тунисе организовали участие липецкого иллюзиониста Максима Берестнева в фестивале «Sousse International Magic Festival». Мероприятие проходило в курортном городке Сус.



Максим Берестнев вместе со своим помощником Эриком Обгаряном дали четыре выступления. В концерте принимали участие артисты из Туниса, России, Италии, Франции, Чехословакии. Фестиваль «Sousse International Magic Festival» проходил в местном театре.



Как рассказал Максим Берестнев, зал был полным на всех концертах. «Особенно было приятно видеть русских зрителей, которые проживают в Тунисе. Они с удовольствием приходили поддержать Россию, во время выступления размахивали нашими флагами», - говорит иллюзионист.



Выступление липецких артистов отличалось интерактивом. Иллюзионисты задействовали не только зрителей, но и их личные предметы. Так, например, молодые люди создали иллюзию того, что телефон одного из зрителей разбивается на сцене. На самом же деле аппарат все время находился под замком в ящике.



«Это был мой первый опыт в показе шоу-программы на английском языке. К сожалению, не все зрители знали его. Тем не менее, наши фокусы были визуальны, все понимали, что происходит на сцене», - рассказывает Максим Берестнев.



После официальных концертов участников разбили на две группы и отправили в отдаленные районы города, куда обычно туристы не добираются. «Местный народ был в восторге, встречали отлично. В итоге, эмоций хватит на целый год. Мы получили благодарственные письма и завели новых друзей».



Отметим, что областной центр культуры, народного творчества и кино и в дальнейшем планирует выполнять функции регионального центра Международного сотрудничества в сфере культуры. В июне 2018 года фольклорный ансамбль «Воскресение» отправится на Международный фольклорный фестиваль «Pispalan Sottiisi», который пройдет в Тампере, в Финляндии.



Фото ocknt48.ru