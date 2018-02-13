Культура

сегодня, 10:28

Липецкий фокусник выступил на фестивале в Тунисе

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#фестиваль

А ансамбль "Воскресение" собирается на фестиваль в Финляндию.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, это учреждение совместно с посольством России в Тунисе организовали участие липецкого иллюзиониста Максима Берестнева в фестивале «Sousse International Magic Festival». Мероприятие проходило в курортном городке Сус.

Максим Берестнев вместе со своим помощником Эриком Обгаряном дали четыре выступления. В концерте принимали участие артисты из Туниса, России, Италии, Франции, Чехословакии. Фестиваль «Sousse International Magic Festival» проходил в местном театре.

Как рассказал Максим Берестнев, зал был полным на всех концертах. «Особенно было приятно видеть русских зрителей, которые проживают в Тунисе. Они с удовольствием приходили поддержать Россию, во время выступления размахивали нашими флагами», - говорит иллюзионист.

Выступление липецких артистов отличалось интерактивом. Иллюзионисты задействовали не только зрителей, но и их личные предметы. Так, например, молодые люди создали иллюзию того, что телефон одного из зрителей разбивается на сцене. На самом же деле аппарат все время находился под замком в ящике.

«Это был мой первый опыт в показе шоу-программы на английском языке. К сожалению, не все зрители знали его. Тем не менее, наши фокусы были визуальны, все понимали, что происходит на сцене», - рассказывает Максим Берестнев.

После официальных концертов участников разбили на две группы и отправили в отдаленные районы города, куда обычно туристы не добираются. «Местный народ был в восторге, встречали отлично. В итоге, эмоций хватит на целый год. Мы получили благодарственные письма и завели новых друзей».

Отметим, что областной центр культуры, народного творчества и кино и в дальнейшем планирует выполнять функции регионального центра Международного сотрудничества в сфере культуры. В июне 2018 года фольклорный ансамбль «Воскресение» отправится на Международный фольклорный фестиваль «Pispalan Sottiisi», который пройдет в Тампере, в Финляндии.

Фото ocknt48.ru
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#фестиваль

Комментарии (4)

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Алекс

40 минут назад
коп, не, он нормальный пацан! Я с ним в садике служил :)
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Турист

55 минут назад
В Тунисе хорошо!
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коп

сегодня, 11:20
очередной шарлотан с народа бабла пососал! я его проверю!
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заяв в полицию,

сегодня, 10:44
После его фокусов,не было?
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