Семь претендентов на звание «Учитель года – 2018» провели открытые уроки

Следующее испытание состоится 20 февраля.

Участники конкурса "Учитель года - 2018" сегодня провели открытые уроки в 5-10-х классах школы номер 59 "Перспектива".



Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, вместе с учителем географии школы №49 Еленой Арнаутовой учащиеся 6 класса изучали рельеф дна Мирового океана, специальные приборы для исследования дна океана, наслаждались красотой коралловых рифов, заполняли судовой журнал. Им предстоит продолжить исследовать дно океанов. Одно из заданий – узнать, что такое «черные курильщики».



Учитель географии гимназии №12 Виктория Чернышева пригласила десятиклассников в образовательное путешествие и предложила обсудить тему "Оценка человеческого капитала, или Человеческое развитие для всех и каждого". Ребята говорили о промышленном, природно-ресурсном и человеческом капитале разных стран, учились работать с диаграммами, выясняли, что такое "человеческий капитал" и по каким критериям его можно оценить, определяли страны-лидеры и страны-аутсайдеры по таким показателям, как "средняя продолжительность жизни", "реальная величина дохода населения", "уровень образования" и др. Школьникам были предложены различные виды домашнего задания, одно из которых - разработать программу развития человеческого капитала для стран с низким уровнем ИЧР (индекса человеческого развития).



Акваэкспериментариум, сувенирная лавка, картинная галерея, музей воды. Там вместе с учителем географии школы №65 Наталией Голубовой побывали учащиеся 5 класса. На уроке говорили о литосфере, атмосфере, гидросфере, выясняли, сколько процентов воды содержится в человеке в различные периоды жизни, исследовали свойства воды. Получив информацию о том, что 2/3 поверхности планеты Земля занято водой, пятиклашки возмутились: "Почему Землю до сих пор не назвали Водой?".



Что такое "первая помощь", существует ли алгоритм оказания первой помощи, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Об этом говорили на уроке, который провёл преподаватель-организатор ОБЖ школы №29 Сергей Щиголев. Оказание первой помощи было отработано ребятами в процессе смоделированных ситуаций: "Пострадавший на пожаре", "Сердечный приступ". Юные спасатели учились технике проведения сердечно-легочной реанимации на учебных манекенах. И можно верить в то, что ребята своими умелыми действиями смогут в будущем спасти чьи-то жизни.



"Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим...", - эти слова Ярослава Мудрого, известного нам по "Повести временных лет", прозвучали на уроке истории в 6 классе. Его провела учитель школы №70 Елена Гиллер, с которой учащиеся перенеслись в период правления Ярослава Мудрого, при котором Древння Русь достигла вершины своего могущества.



На уроке русского языка, который провела учитель школы №61 Ольга Дятчина, учащиеся изучали новую тему «Категория состояния». Теме урока и праздничной масленичной неделе ребята посвятили свои мини-сочинения. По окончании выполнения каждого задания семиклассники оценивали свои работы самостоятельно, в итоге оценку за урок каждый вывел себе сам.



Завершил череду конкурсных уроков учитель биологии гимназии №64 Антон Волокитин. «Вид. Его критерии и структура» - так называлась тема урока, на котором школьники нашли ответы на вопросы «Чем является вид для эволюции?», «Каковы основные различия между видами?», «Может ли изменение рельефа повлиять на видообразование?», «Как соотносятся между собой понятия «вид» и «популяция»?» и др. Школьники «путешествовали» по миру, выясняя места обитания определенных видов растений и животных.



Конкурсное испытание «Урок» завершено. Теперь конкурсанты встретятся 20 февраля. Им предстоит конкурсное задание «Образовательный проект». Цель: демонстрация участниками конкурса культуры проектирования в образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения 4 продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное взаимодействие. Формат конкурсного задания: группы конкурсантов (состав определяется жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают тему образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого члена команды. Группы получают не менее 6 часов для разработки образовательного проекта и его оформления в электронном и/или другом формате. Для представления образовательного проекта на сцене группа получает 20 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов. Критерии оценки конкурсного задания: исследовательская деятельность, коммуникационная и языковая культура, актуальность и реалистичность решений, результативность, творчество и оригинальность в представлении проекта. Максимальное количество баллов - 50.



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