Липчанка Елена Коробкина в 4-й раз выиграла зимний чемпионат России по легкой атлетике

А Денис Огарков с личным рекордом финишировал вторым на 60 м.

Елена Коробкина подтвердила звание сильнейшей бегуньи России на средние дистанции. Липчанка выиграла зимний чемпионат России в Москве в забеге на 3000 метров.

При этом Елена победила внешне очень легко. После отметки в 1500 метров она ушла в отрыв и в дальнейшем только наращивала свое преимущество. В итоге победный результат Коробкиной - 8 минут 51,90 секунды оказался почти на 5 секунд выше, чем у прибежавшей второй Екатерина Ивониной (Московская обл./Пермский край) - 8.56,34. Замкнула «тройку» Елена Седова (Московская обл./Новосибирская обл.) - 8.57,15.

В финале бежала еще одна липчанка Светлана Симакова (Киреева) и заняла шестое место - 9.11,42.

Для 27-летней Коробкиной это уже 4-е (!) «золото» чемпионатов России в беге на 3000 метров. Кроме того, она чемпионка Европы-2015 на этой дистанции. В нынешнем году Коробкина уже успела установить лучший результат сезона в мире в беге на 3 км, хотя до международных стартов ее не допускают, как и большинство российских представителей «королевы спорта».

24-летний Денис Огарков, выступающий одновременно за Липецкую и Брянскую области, занял второе место в беге на 60 метров, установив свой личный рекорд в финале - 6,69 секунды. Быстрее на одну сотую оказался москвич Рушан Абдулкадеров - 6,68, Третье место занял ульяновский бегун Игорь Образцов - 6,71.