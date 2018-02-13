Легковой «Hyndai» на М-4 столкнулся с «КАМАЗом»

В ДТП есть пострадавшие

В 16:37 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 389 км трассы М-4 «Дон» Елецкого района. Произошло столкновение легкового автомобиля «HYUNDAI» и грузового автомобиля «КАМАЗ».



В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».