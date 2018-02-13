Происшествия
вчера, 20:30
Легковой «Hyndai» на М-4 столкнулся с «КАМАЗом»
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В ДТП есть пострадавшие
В 16:37 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 389 км трассы М-4 «Дон» Елецкого района. Произошло столкновение легкового автомобиля «HYUNDAI» и грузового автомобиля «КАМАЗ».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
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