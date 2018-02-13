Происшествия

вчера, 20:30

Легковой «Hyndai» на М-4 столкнулся с «КАМАЗом»

1408
#дтп
Легковой «Hyndai» на М-4 столкнулся с «КАМАЗом»

В ДТП есть пострадавшие

В 16:37 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 389 км  трассы М-4 «Дон» Елецкого района. Произошло столкновение легкового автомобиля «HYUNDAI»  и грузового автомобиля «КАМАЗ».  

В результате произошедшего ДТП есть пострадавшие, доставлены в ГУЗ «Елецкая ГБ № 1 им. Н.А. Семашко».
1408
#дтп

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