Пропавшего в Липецкой области мальчика ищут уже неделю

И всё - безрезультатно

ГУ МЧС России России по Липецкой области опубликовало итоги шестых суток поисков пропавшего 6 февраля в селе Чернава Измалковского района 9-летнего мальчика."С 09.00 12 ферваля поиски ребенка продолжались с привлечением волонтеров, а также проведены обследования водолазами русла реки ниже по течению с привлечением телеуправляемого подводного аппарата "Гном". Привлекалось 19 водолазов. Для обеспечения поисковых работ было задействовано СВП «Пегас».

Прорублено 82 майны (проруби) для спуска водолазов, осуществлено 30 погружений по 30-40 мин. Вскрыто 4000 м. кв. льда.

Обследовано: осмотр водолазами дна – 10150 м2; осмотрено с помощью подводного аппарата "Гном" – 300 м2.

Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района определены места обогрева, питания и медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи непосредственно в районе поиска.

В 17.30 работы завершены, ребенок не обнаружен.

Для поиска ребенка привлекалось 65 человек, 19 водолазов, 20 единиц техники, из них от МЧС 6 человек, 3 единицы техники.

Запланировано на следующие сутки: С 09.00 13 ферваля спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области», волонтеров и привлечения СВП «Пегас». Запланирован пеший обход береговой линии и территории села Чернава. Также планируется продолжение обследования водолазами дна и продолжение осмотра русла реки ниже по течению с привлечением управляемого подводного аппарата "Гном".

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.



Фото: vk.com/poiskdeteilipeck