Происшествия

вчера, 20:18

Пропавшего в Липецкой области мальчика ищут уже неделю

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#поиск пропавших детей
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Пропавшего в Липецкой области мальчика ищут уже неделю

И всё - безрезультатно

ГУ МЧС России России по Липецкой области опубликовало итоги шестых суток поисков пропавшего 6 февраля в селе Чернава Измалковского района 9-летнего мальчика.

"С 09.00 12 ферваля поиски ребенка продолжались с привлечением волонтеров, а также проведены обследования водолазами русла реки ниже по течению с привлечением телеуправляемого подводного аппарата "Гном". Привлекалось 19 водолазов. Для обеспечения поисковых работ было задействовано СВП «Пегас».

Прорублено 82 майны (проруби) для спуска водолазов, осуществлено 30 погружений по 30-40 мин. Вскрыто 4000 м. кв. льда.

Обследовано: осмотр водолазами дна  –  10150 м2; осмотрено с помощью подводного аппарата "Гном" – 300 м2.

Сотрудниками полиции ведутся  оперативно-розыскные мероприятия.

Администрацией Измалковского района  определены места обогрева, питания и  медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи непосредственно в районе поиска.

В 17.30 работы завершены, ребенок не обнаружен.

Для поиска ребенка привлекалось  65 человек, 19 водолазов, 20 единиц техники, из них от МЧС 6 человек, 3 единицы техники.

Запланировано на следующие сутки: С 09.00 13 ферваля спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением сотрудников  ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области», волонтеров и привлечения СВП «Пегас». Запланирован пеший обход  береговой линии и территории села Чернава. Также планируется продолжение обследования водолазами дна и продолжение осмотра русла реки ниже по течению с привлечением управляемого подводного аппарата "Гном". 

9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.

Фото: vk.com/poiskdeteilipeck

3 2669
#поиск пропавших детей
2

Комментарии (3)

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вчера, 23:31
Если он проводился, то тело относя течением могло с большой долей вероятности зацепиться где-то за лёд. Надо уточнять во что мальчик был одет, если были металлические застежки, ключи и т.п, то можно попробовать прочесать с металлоискателями через лёд.
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Житель

вчера, 23:20
хендай, здравые рассуждения. Страной, что рюкзак нашли у полыньи. Ребёнок не будет просто так снимать рюкзак, а если провалился с рюкзаком, а потом снял его, то он должен быть мокрый и обледеневший.
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хендай

вчера, 22:11
11-го (символ Дома Торы) февраля опять авиакастрофа, опять из частного Домодедово...опять резкое падение вниз (перехват управления)...опять дети (мальчики) пропадают в феврале - а 28- числа Пурим!...жертвы и жертвы...из Липецка стали меньше красть детей (много видеокамер), "нарики" стали в райцентрах выполнять заказы? наверное видео на дорогах надо смотреть, за пару тройку часов до "пропажи". богатые коттеджи в соседних областях?...почему опять СМИ отвлекают в поисках на воде? по шаблону же всё...подкинули....
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