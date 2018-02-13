вчера, 20:18
Пропавшего в Липецкой области мальчика ищут уже неделю
И всё - безрезультатно
"С 09.00 12 ферваля поиски ребенка продолжались с привлечением волонтеров, а также проведены обследования водолазами русла реки ниже по течению с привлечением телеуправляемого подводного аппарата "Гном". Привлекалось 19 водолазов. Для обеспечения поисковых работ было задействовано СВП «Пегас».
Прорублено 82 майны (проруби) для спуска водолазов, осуществлено 30 погружений по 30-40 мин. Вскрыто 4000 м. кв. льда.
Обследовано: осмотр водолазами дна – 10150 м2; осмотрено с помощью подводного аппарата "Гном" – 300 м2.
Сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Администрацией Измалковского района определены места обогрева, питания и медицинского обеспечения, осуществлено приготовление горячей еды в полевой кухне и организован посменный прием пищи непосредственно в районе поиска.
В 17.30 работы завершены, ребенок не обнаружен.
Для поиска ребенка привлекалось 65 человек, 19 водолазов, 20 единиц техники, из них от МЧС 6 человек, 3 единицы техники.
Запланировано на следующие сутки: С 09.00 13 ферваля спланировано продолжение поисков ребенка с привлечением сотрудников ОПСП, ПСС на водных объектах Г(О)БУ «УГПСС Липецкой области», волонтеров и привлечения СВП «Пегас». Запланирован пеший обход береговой линии и территории села Чернава. Также планируется продолжение обследования водолазами дна и продолжение осмотра русла реки ниже по течению с привлечением управляемого подводного аппарата "Гном".
9-летний мальчик пропал в селе Чернава 6 февраля, когда возвращался из школы. Его следы и рюкзак нашли у полыньи на льду реки Быстрая Сосна. По факту исчезновения ребенка Следственным управлением СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело. Одна из версий следствия - несчастный случай на воде.
Фото: vk.com/poiskdeteilipeck
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