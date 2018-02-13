Новости в instagram
вчера, 20:04
Липецкая вечЁрка: расчлененная подруга, московские трамваи и проверка на детекторе лжи
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 12 февраля.
Больше всего внимания липчане уделили деталям жуткого преступления. «Проснувшись, мужчина с удивлением обнаружил в луже крови на полу комнаты мертвую женщину. С трудом вспомнив, кто это и почему она лежит с ножом в груди, гостеприимный алкоголик решил как-то избавиться от тела. Обнаружив на балконе ножовку, он в поте лица принялся за труды, распилив труп на несколько частей".
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про транспорт. Парк трамваев должны обновить 20 вагонов, которые Липецку передаёт Москва. Бывшие в употреблении трамваи с износом в 5-6 лет должны прибыть к нам из столицы в марте.
Активный отклик получила заметка насчет поиска пропавшей девушки. Как сообщила GOROD48 сестра пропавшей в Липецке 29-летней Дарьи Клоповой Надежда, муж ее родственницы проходил проверку на детекторе лжи. Исследования на полиграфе показали, что супруг исчезнувшей 8 февраля девушки не лжет в переданных полиции сведениях.
Живое обсуждение развернулось по теме вынужденных каникул у школьников. Полностью на карантин закрыты 5 школ Липецка: это школы №3, 8, 12, 63 и 66. А вот в школе №41 полный карантин сегодня завершился - дети вышли на занятия.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало напоминание о наступившей Масленице. Подготовили вам снимки особо аппетитных символов солнышка.
Больше всего внимания липчане уделили деталям жуткого преступления. «Проснувшись, мужчина с удивлением обнаружил в луже крови на полу комнаты мертвую женщину. С трудом вспомнив, кто это и почему она лежит с ножом в груди, гостеприимный алкоголик решил как-то избавиться от тела. Обнаружив на балконе ножовку, он в поте лица принялся за труды, распилив труп на несколько частей".
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про транспорт. Парк трамваев должны обновить 20 вагонов, которые Липецку передаёт Москва. Бывшие в употреблении трамваи с износом в 5-6 лет должны прибыть к нам из столицы в марте.
Активный отклик получила заметка насчет поиска пропавшей девушки. Как сообщила GOROD48 сестра пропавшей в Липецке 29-летней Дарьи Клоповой Надежда, муж ее родственницы проходил проверку на детекторе лжи. Исследования на полиграфе показали, что супруг исчезнувшей 8 февраля девушки не лжет в переданных полиции сведениях.
Живое обсуждение развернулось по теме вынужденных каникул у школьников. Полностью на карантин закрыты 5 школ Липецка: это школы №3, 8, 12, 63 и 66. А вот в школе №41 полный карантин сегодня завершился - дети вышли на занятия.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало напоминание о наступившей Масленице. Подготовили вам снимки особо аппетитных символов солнышка.
Еще в рубрике
09.02.2018 11:18Культура
Дан