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вчера, 20:04

Липецкая вечЁрка: расчлененная подруга, московские трамваи и проверка на детекторе лжи

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: расчлененная подруга, московские трамваи и проверка на детекторе лжи
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 12 февраля.

Больше всего внимания липчане уделили деталям жуткого преступления. «Проснувшись, мужчина с удивлением обнаружил в луже крови на полу комнаты мертвую женщину. С трудом вспомнив, кто это и почему она лежит с ножом в груди, гостеприимный алкоголик решил как-то избавиться от тела. Обнаружив на балконе ножовку, он в поте лица принялся за труды, распилив труп на несколько частей".

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про транспорт.  Парк трамваев должны обновить 20 вагонов, которые Липецку передаёт Москва. Бывшие в употреблении трамваи с износом в 5-6 лет должны прибыть к нам из столицы в марте.

Активный отклик получила заметка насчет поиска пропавшей девушки. Как сообщила GOROD48 сестра пропавшей в Липецке 29-летней Дарьи Клоповой Надежда, муж ее родственницы проходил проверку на детекторе лжи. Исследования на полиграфе показали, что супруг исчезнувшей 8 февраля девушки не лжет в переданных полиции сведениях.

Живое обсуждение развернулось по теме вынужденных каникул у школьников. Полностью на карантин закрыты 5 школ Липецка: это школы №3, 8, 12, 63 и 66. А вот в школе №41 полный карантин сегодня завершился - дети вышли на занятия. 


Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвало напоминание о наступившей Масленице. Подготовили вам снимки особо аппетитных символов солнышка.
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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Дан

вчера, 22:22
Ураааааааа,трамваям и работникам депо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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