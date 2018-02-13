Липецкие художники празднуют юбилей своей организации выставкой

Липецкая областная организация "Союза художников России" отмечает 60-летие.

В филиале Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» состоялось открытие выставки живописи и графики членов Липецкого отделения Союза художников России.



Как сообщает областной художественный музей, выставка проходит в рамках проекта «Художники Липецкой области», посвященного 60-летию Липецкой областной организации ВТОО «Союз художников России». Целью проекта является приобщение населения к нравственным и эстетическим ценностям культуры, воспитание молодёжи на лучших образцах изобразительного искусства и популяризация творчества липецких художников.



В экспозиции представлены 32 работы, выполненных в жанре портрета, лирического и архитектурного пейзажа. В каждом из произведении проявляется индивидуальная творческая манера авторов, профессионализм и любовью к искусству.



Выставка будет работать до 11 марта.



Фото lokg.ru