Культура

вчера, 18:28

Липецкие художники празднуют юбилей своей организации выставкой

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#выставка #художник
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Липецкая областная организация "Союза художников России" отмечает 60-летие.

В филиале Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» состоялось открытие выставки живописи и графики членов Липецкого отделения Союза художников России.

Как сообщает областной художественный музей, выставка проходит в рамках проекта «Художники Липецкой области», посвященного 60-летию Липецкой областной организации ВТОО «Союз художников России». Целью проекта является приобщение населения к нравственным и эстетическим ценностям культуры, воспитание молодёжи на лучших образцах изобразительного искусства и популяризация творчества липецких художников.

В экспозиции представлены 32 работы, выполненных в жанре портрета, лирического и архитектурного пейзажа. В каждом из произведении проявляется индивидуальная творческая манера авторов, профессионализм и любовью к искусству.

Выставка будет работать до 11 марта.

Фото lokg.ru
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#выставка #художник
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Комментарии (3)

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тва

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