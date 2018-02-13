Координатор липецкого штаба Навального отбудет 20 суток ареста «от звонка до звонка»

Суд оставил жалобу защиты Ильи Данилова без удовлетворения, а первое постановление - без изменений

Сегодня в Липецком областном суде слушалась апелляция по делу координатора липецкого штаба Навального Ильи Данилова. 1 февраля Совесткий суд приговорил его к 20 суткам административного ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАп РФ (« Повторное нарушение установленного порядка проведения митингов»). Такое наказание суд определил координатору за "забастовку избирателей", прошедшую 28 января на площади Соборной и пл. Петра Великого.



В результате рассмотрения апелляции, областной суд оставил приговор Советского суда без изменения.



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