Общество

вчера, 17:24

Координатор липецкого штаба Навального отбудет 20 суток ареста «от звонка до звонка»

39 1991
3
Координатор липецкого штаба Навального отбудет 20 суток ареста «от звонка до звонка»

Суд оставил жалобу защиты Ильи Данилова без удовлетворения, а первое постановление - без изменений

Сегодня в Липецком областном суде слушалась апелляция по делу координатора липецкого штаба Навального Ильи Данилова. 1 февраля Совесткий суд приговорил его к 20 суткам административного ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАп РФ (« Повторное нарушение установленного порядка проведения митингов»). Такое наказание суд определил координатору за "забастовку избирателей", прошедшую 28 января на площади Соборной и пл. Петра Великого.

В результате рассмотрения апелляции, областной суд оставил приговор Советского суда без изменения.  

Фото: telegram.org

39 1991
3

Комментарии (39)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Антисоветчик

сегодня, 00:17
антисоветчику, я не в курсе кого возили в Москву, сам я никуда не ездил, денег не получал. То что голоса и так подправят, я отб этом знаю. Я знаю как функционирует система "ГАС -выборы". Перераспределить голоса, так что бы нужный кандидат получит то что ему надо, это как два пальца. Единственно, что нельзя подтасовать, так это пустые избирательные участки. Если на ваш избирательный участок пришло два человека, ну никак вы не сможете записать 2 тыс. Вот это и есть проблема для шулеров. Поэтому они так и хотят затащить нас туда.
ответить

антисоветчику

сегодня, 00:05
не гони фуфел! ты забыл как деньги платили и автобусами в москву возили голосовать? или ты не вкурсе таких событий? а если всё извесно бабло не платили бы! кто на выборы не ходит их голоса и подтусуют!
ответить

понятно

сегодня, 00:03
Антисоветчик, нормальные люди не будут участвовать в этом "цирковом" шоу под названием очередные перевыборы пахана банды жуликов и воров, так как знают, что у них все карты крапленые. Если бы эти "выборы" могли бы что-то изменить, оккупанты давно их запретили! Кстати, в Украине граждане это сразу поняли....
ответить

?

вчера, 23:59
а что определяет?! любой прибалт, е-врей и бандеровец скажет что он русский и превратится в русского чтоли? у меня в свидетельстве о рождении в ссср можно понять кто я, в паспорте рф не пойму, может я инопланетянин или йети!
ответить

Антисоветчик

вчера, 23:55
ЛДПР, мы все знаем кто победит на этих выборах и самое главное с каким счётом. Это как идти на договорной футбольный матч, и болеть за команду которая проиграет. Болеть за команду которая выиграет тоже нет смысла, это же договорняк. Они и без вашей поддержки выиграют. Тогда в чем смысл, моего похода на эту игру? Побухать и покричать? Но это я могу сделать не выходя из дома, и совсем по другому поводу. По поводду жирика, колхозника и прочей шушеры, от того что вы за них проголосуете им ни холодно ни жарко, им вообще пофигу эти выборы, они тоже знают кто эти выборы выиграет.
ответить

лдпр - это люблю дрочить правой рукой

вчера, 23:44
и ты, каким ты хочешь быть русским, если ты шабесгой у черта пархатого, холопом ты будешь, а не гражданином, паспорт этот в жопу себе забей, он национальность не определяет
ответить

и ты

вчера, 23:34
тоже не русский! сейчас нет такой нации, разуй глаза и посмотри в паспорт, ты там гражданин рф! а жирик кричит ввести эту графу, но постоянно голосов в думе нехватает. а я хочу быть русским в своей стране а не гражданином! понял?!
ответить

????

вчера, 23:19
Правда, а ты сам то за кого, если тебе "все нравится"?
ответить

???

вчера, 23:17
рус, с каких пор пархатый кремлядский шут стал "бороться" за русский народ? И где он этот сейчас русский народ? Ты сам то скорее чумота мухосранская, а под русского тут косишь!
ответить

рус

вчера, 23:10
а я за жирика проголосую! он хоть и чудит, но всегда дело говорит! да и вроде за русский народ борется! на рожи азиатские и кавказкие надоело смотреть, уже и негры стали рьяно появляться!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Семь претендентов на звание «Учитель года – 2018» провели открытые уроки
#образование #Учитель года
Семь претендентов на звание «Учитель года – 2018» провели открытые уроки

вчера, 22:58

Общество
В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства
#благоустройство
17
В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства

вчера, 16:53

Общество
Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло
#Роспотребнадзор
7
Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло

вчера, 16:47

Общество
В защиту прав потребителей вынесено более 2 тысяч постановлений
#защита прав потребителей
2
В защиту прав потребителей вынесено более 2 тысяч постановлений

вчера, 16:43

Общество
Сколько стоит испечь блины в Липецке?
#Блины #масленица
13
Сколько стоит испечь блины в Липецке?

вчера, 16:22

Общество
Липчанки живут на 11 лет дольше липчан
#Демография
14
Липчанки живут на 11 лет дольше липчан

вчера, 16:21

Общество