Общество

вчера, 16:53

В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства

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#благоустройство
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В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства

Нижний парк и площадь Петра Великого, бульвар Сорокина, площадь Соборная и Театральный спуск, Комсомольский пруд, Каменный Лог и Набережная реки Воронеж – так выглядит перечень площадок, которые в ближайшие несколько лет превратятся в благоустроенные общественные пространства.

Этот перечень был утвержден сегодня на заседании общественной комиссии, которое провел глава Липецка Сергей Иванов. Также в нем приняли участие его первый заместитель Дмитрий Аверов, первый вице-спикер муниципального парламента Федор Жигаров, руководители профильных департаментов, управлений округами, представители общественности, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

Как известно, территории, которые преобразятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» определяли липчне. Пункты приема предложений были открыты с 16 января в шести образовательных учреждениях областного центра. Кроме того, заявки можно было оставлять в департаменте градостроительства и архитектуры, а также направлять на электронную почту структурного подразделения администрации. Горожанам предлагалось не только назвать адреса общественных и дворовых территорий, которые, по их мнению, необходимо благоустроить, но и определить, что конкретно они хотят здесь увидеть – тротуары, велосипедные дорожки, лавочки, современное освещение, парковки, озеленение и другое. Всего поступило 1865 заявок и 2963 предложения. В результате был составлен список из семи площадок, отвечающих критериям, в число которых входят посещаемость, значимость для города и другие.

Уже до 1 марта департаментом градостроительства и архитектуры администрации Липецка будут подготовлены дизайн-проекты благоустройства территорий, включенных в перечень. 18 марта их представят вниманию общественности. После чего начнется рейтинговое голосование, по результатам которого определится, на каких площадках работы будут производиться в первую очередь.

В ходе заседания его участники внесли целый ряд предложений по территориям, которые не вошли в список. Так главный архитектор ООО «Архитектурно-проектная мастерская № 3» Наталья Дмитриева призвала собравшихся обратить внимание на мост по улице Филипченко, который расположен в «прекрасной зеленой зоне» и связывает сразу несколько районов в один маршрут.

В свою очередь директор управляющей компании «Университетский» Юрий Костин сообщил, что при минимальной поддержке на территории одноименного микрорайона можно создать парк, и первый в Липецке ботанический сад. Так, по его словам, посадки, окружающие сегодня жилой комплекс, могут превратиться в прогулочную зону для людей всех возрастов. А познакомиться с реликтовыми и экзотическими для наших широт растениями можно на предприятии «Зеленхоз», располагающемся по соседству.

- Сегодня мы принимаем список из семи площадок. Однако перечень территорий, которые предполагается преобразить в ближайшее время, значительно шире. Это и сквер Крупской, и парк Металлургов, и предложенные вами объекты. Отрадно, что вы не просто высказываете мнение, но подкрепляете его делами. Я знаю о работе, которая постоянно ведется в микрорайоне «Университетский» с привлечением местных жителей и студентов. Убежден, что, в том числе, с привлечением внебюджетных источников, мы найдем возможность и поддержим самые конструктивные из предложенных инициатив, - подвел итог заседания глава Липецка Сергей Иванов.




17 1735
#благоустройство
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Комментарии (17)

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интересно

сегодня, 00:08
с каких пор сборище потомственных колхозников стало "мэрией"?
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человек

вчера, 23:54
Люди вы обезумели совсем!
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Ржунимагу

вчера, 22:29
У гореадминистрации все благоустройство в границах Нижнего парка.Остальное-окраина.Тьфу на вас ,скудоумные.
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ОгороД48

вчера, 21:59
Овцам нужно дать возможность думать что они что то решают!
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Портал хочух

вчера, 20:22
На время ремонта петровского моста предлагаю снести мэрию для уменьшения пробок и перенести в европейский м-он. И пусть там благоустраивают территорию, достраивают дома и .тд
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липчанин

вчера, 20:20
Опять, б..., для власти и церкви а дворы наши без мест для стоянок и грязища развозимая оттуда!!!!
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Челобитная Господарям.

вчера, 20:14
ПОСТРОЙТЕ ПОБОЛЬШЕ ОТХОЖИХ МЕСТ,А ТО ПРИХОДИТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРРИТОРИЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА.СКОРО ВСЕ ЗАСРЕМ, ВСЕМ МИРОМ ПОДНАТУЖЕМСЯ.
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Кость

вчера, 19:40
Юлия, точнее 9 мкр , № 22/1
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Кость

вчера, 19:26
Юлия, какой адрес , уж не 9 мкр 20 \2
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