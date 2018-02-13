Общество

вчера, 16:43

В защиту прав потребителей вынесено более 2 тысяч постановлений

2 698
#защита прав потребителей
2
В защиту прав потребителей вынесено более 2 тысяч постановлений

За нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в 2017 году составлено 1 757 протоколов.

Всего по результатам рассмотрения материалов дел вынесено 2035 постановлений о назначении административного наказания, в том числе в виде штрафа – 1547, в виде предупреждения – 488, сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

На рассмотрение в суды направлено 227 дел, по результатам рассмотрения  которых, судами приняты решения о наложении 158 штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения, применен 21 штраф без конфискации, вынесено 2 предупреждения,  остальные материалы находятся в стадии рассмотрения.

В целях предупреждения совершения новых правонарушений в течение 2017 года внесено 912 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, 101 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

2 698
#защита прав потребителей
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ищу парня для свободных отношений!

вчера, 19:14
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Мнe 19, cтpойная, брюнетка, вeceлая и совсем не скромная)) P.S.: денег не надо)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

Василий

вчера, 18:57
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
ответить

Еще в рубрике

Семь претендентов на звание «Учитель года – 2018» провели открытые уроки
#образование #Учитель года
Семь претендентов на звание «Учитель года – 2018» провели открытые уроки

вчера, 22:58

Общество
Координатор липецкого штаба Навального отбудет 20 суток ареста «от звонка до звонка»
39
Координатор липецкого штаба Навального отбудет 20 суток ареста «от звонка до звонка»

вчера, 17:24

Общество
В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства
#благоустройство
17
В мэрии Липецка утвердили список общественных пространств для благоустройства

вчера, 16:53

Общество
Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло
#Роспотребнадзор
7
Количество обращений липчан в Роспотребнадзор выросло

вчера, 16:47

Общество
Сколько стоит испечь блины в Липецке?
#Блины #масленица
13
Сколько стоит испечь блины в Липецке?

вчера, 16:22

Общество
Липчанки живут на 11 лет дольше липчан
#Демография
14
Липчанки живут на 11 лет дольше липчан

вчера, 16:21

Общество