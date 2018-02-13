В защиту прав потребителей вынесено более 2 тысяч постановлений

За нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей, выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий, Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в 2017 году составлено 1 757 протоколов.

Всего по результатам рассмотрения материалов дел вынесено 2035 постановлений о назначении административного наказания, в том числе в виде штрафа – 1547, в виде предупреждения – 488, сообщили в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

На рассмотрение в суды направлено 227 дел, по результатам рассмотрения которых, судами приняты решения о наложении 158 штрафов с конфискацией предмета административного правонарушения, применен 21 штраф без конфискации, вынесено 2 предупреждения, остальные материалы находятся в стадии рассмотрения.

В целях предупреждения совершения новых правонарушений в течение 2017 года внесено 912 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, 101 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.