Происшествия

вчера, 16:33

В Липецке горело не эксплуатируемое здание

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#пожар
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В Липецке горело не эксплуатируемое здание
В 14:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании в здании в Липецке, на проспекте Универсальный. 

В результате загорания огнем повреждена  внутренняя отделка не эксплуатируемого здания  на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
2 1056
#пожар
1

Комментарии (2)

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Дед вася

вчера, 19:19
Где такой проспект универсалный
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