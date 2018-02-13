В Липецке горело не эксплуатируемое здание

В 14:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании в здании в Липецке, на проспекте Универсальный.



В результате загорания огнем повреждена внутренняя отделка не эксплуатируемого здания на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.