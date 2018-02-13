Липчанки живут на 11 лет дольше липчан

Мужчин губят алкоголь и другие вредные привычки.

Сегодня руководитель управления ЗАГС мэрии Галина Белкина рассказала на оперативном совещании в администрации города о демографических тенденциях прошлого года.



Так, смертность по прежнему выше рождаемости (об этом сегодня Галина Белкина рассказывала на брифинге для СМИ). В прошлом году в Липецке умерло 16 детей в возрасте до года и ещё 60 младенцев появились на свет мёртворожденными. Мужчины, в среднем, доживают до 64 лет, а женщины - до 75-ти. В прошлом году одна липчанка скончалась в возрасте 103 лет.

