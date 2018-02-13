Общество

вчера, 16:21

Липчанки живут на 11 лет дольше липчан

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#Демография
Липчанки живут на 11 лет дольше липчан

Мужчин губят алкоголь и другие вредные привычки.

Сегодня руководитель управления ЗАГС мэрии Галина Белкина рассказала на оперативном совещании в администрации города о демографических тенденциях прошлого года.

Так, смертность по прежнему выше рождаемости (об этом сегодня Галина Белкина рассказывала на брифинге для СМИ). В прошлом году в Липецке умерло 16 детей в возрасте до года и ещё 60 младенцев появились на свет мёртворожденными. Мужчины, в среднем, доживают до 64 лет, а женщины - до 75-ти. В прошлом году одна липчанка скончалась в возрасте 103 лет.
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#Демография

Комментарии (14)

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Жизнь шас такая

29 минут назад
Девки бухают больше, вот и живут дольше.
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ОгороД48

вчера, 22:05
Очень все живут даже при вскрытии не могут установить причину смерти.
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гость

вчера, 21:17
Во как пукин поднял страну с колен, так поднял что мужики в пятьдесят лет сдохнуть хотят!
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Иван .

вчера, 20:52
Василий истино описал нашу дествительность ! Сечас после 50 не реально найти работу с зарплатой. Если ты не чиновник или не депутат или не их родственник , значит ты нищий. После 50 по состоянию здаровья не смог работать на НЛМК. Как не старался 6-7 тысчь больше работы нет , после 40 тысячь как жить лутше здохнуть.
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эко

вчера, 20:33
048 *** п ле ты
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Вася

вчера, 20:21
Я водитель автобуса.Сейчас все больше разговоров о повышении пенсионного возраста.В 60 лет по состоянию здоровья меня к автобусу никто не допустит.Дай Бог я найду работу на 6-8 тысяч,значит буду влачить жалкое существование.Ни пенсии,ни работы.Чем быть иждивенцем или оборванцем лучше быстрее сдохнуть.
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Иван.

вчера, 20:04
Мужики горбатят за копейки у рабовладельцев , дома жена пилит мало принёс денег. Медицины так называемой бесплатной нет . Профосмотры для галочки фикция. А а вот пить и курить стали меньше это статистика. Потомушто ненашто , реальные доходы сакротились 2,5 раза . Белкина брешит !
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Гость

вчера, 20:03
В больницу стараюсь не ходить,даже если сильно заболею.Вроде талон возьму и заранее прихожу,однако 2-3 часа сидеть никакие нервы не выдерживают.То бабки вперед пролезут с картами как "Война и Мир",то беременные со всего города именно в этот день придут,то наглые молодые особы,то блатные знакомые медсестер.Лица мужского пола как второсортные какие-то.
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полач

вчера, 19:51
просто затрахали мозг пора их уменьшать
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вчера, 19:15
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