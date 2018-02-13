Общество

вчера, 16:22

Сколько стоит испечь блины в Липецке?

13 1398
#Блины #масленица
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Сколько стоит испечь блины в Липецке?

Стоимость «блинного набора» в Липецкой области начинается от 154 рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка в начале масленичной недели выяснили сколько липчанам придется потратить за угощение блинами.

В стоимость «блинного набора» вошли: 2-килограммовый пакет муки высшего сорта, десяток куриных яиц, килограмм сахара и один литр подсолнечного масла.

Выяснилось, что весь этот набор обойдется, минимум, в 154 рубля. Но цены в магазинах отличаются, поэтому тот же самый набор продуктов для блинов может стоить и до 198 рублей.

К примеру, цена на муку в разных магазинах может отличаться в два раза - от 33 рублей 60 копеек до 60 рублей 40 копеек. Стоимость десятка яиц (первый сорт) колеблется от 40,60 руб. до 52,95; сахара – от 28,10 до 39,89; подсолнечного масла – от 52,56 до 64,90.

Зная ценовую ситуацию, липчанам будет проще сэкономить на главном масленичном угощении.

Фото ok.ru

13 1398
#Блины #масленица
2

Комментарии (13)

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Калдырь

сегодня, 00:42
Заметил тесто из блинного набора, нихера блины не получились. Эй сотрудники управления потребительского рынка подскажите может я что-то не так делаю?
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Я, ты, он, она

сегодня, 00:01
Вот такова у нас потребительская корзина. Не по лучшему варианту.
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липчанин 1

вчера, 23:43
Интересно, автор данной статьи, мужчина или женщина? А, молоко или кефир где? Или сотрудники управления потребительского рынка делают блины из масла?
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гость

вчера, 23:11
И забыли еще про кефир и молоко! Так что блины и блинчики обойдутся очень дорого. А надо помнить про сказ что их можно съесть гору.
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гость

вчера, 22:06
Все взяли по дешевке. Я покупаю муку она где-то 86-90 белая нежная высший сорт, масло ОЛЕЙНА, считаю что лучше его нет, яйца - не мелочь по 57руб , сметану 25% жирности и самое дорогое масло ПРОСТОКВАШИНО 82,5%. Зачем себя обижать? Мы люди советской жизни, еще не забыли ее полноту щедрость, качество продуктов.
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ОгороД48

вчера, 22:02
Цены взяты с самого дна из таких ингридиентов только замазку для окон управления потребительского рынка можно сделать.
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ГОСТЬ

вчера, 20:42
а про сметану и сливочное масло мед ...забыли
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