Сколько стоит испечь блины в Липецке?

Стоимость «блинного набора» в Липецкой области начинается от 154 рублей.

Сотрудники управления потребительского рынка в начале масленичной недели выяснили сколько липчанам придется потратить за угощение блинами.

В стоимость «блинного набора» вошли: 2-килограммовый пакет муки высшего сорта, десяток куриных яиц, килограмм сахара и один литр подсолнечного масла.

Выяснилось, что весь этот набор обойдется, минимум, в 154 рубля. Но цены в магазинах отличаются, поэтому тот же самый набор продуктов для блинов может стоить и до 198 рублей.

К примеру, цена на муку в разных магазинах может отличаться в два раза - от 33 рублей 60 копеек до 60 рублей 40 копеек. Стоимость десятка яиц (первый сорт) колеблется от 40,60 руб. до 52,95; сахара – от 28,10 до 39,89; подсолнечного масла – от 52,56 до 64,90.

Зная ценовую ситуацию, липчанам будет проще сэкономить на главном масленичном угощении.



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