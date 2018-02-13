Общество

вчера, 15:59

В марте в Липецк прибудут 20 московских трамваев

75 14718
#Транспорт
13
В марте в Липецк прибудут 20 московских трамваев

В мэрии в этом году хотят обновить четверть состава городского пассажирского транспорта.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка попросил чиновников отчитаться о состоянии дел с пассажирскими перевозками.

Председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил о том, что в МУП "Липецкпассажиртранс" срывается до 10% рейсов, а у коммерческих перевозчиков из графиков выбиваются каждый пятый автобус. 

Такую ситуацию Сергей Иванов назвал негодной. Он призвал подчиненных добиваться всеми мерами устойчивой работы городского транспорта. Одна из самых действенных - замена отживших свой век машин на новые. 

- В эти году мы хотим обновить четверть состава городского пассажирского транспорта. Наша цель - заменить на новые 130-140 автобусов всех форм собственности, - сообщил главе Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов.

По словам начальника департамента транспорта Александра Алынина, частные перевозчики уже заявили с учётом имеющихся мер бюджетной поддержки приобрести 20 автобусов (муниципальная и областная казна готовы частично проспонсировать покупку 50 машин). Также порядка 60 новых автобусов в лизинг приобретет МУП "Липецкпассажиртранс". Парк трамваев должны обновить 20 вагонов, которые Липецку передаёт Москва. Бывшие в употреблении трамваи с износом в 5-6 лет должны прибыть к нам из столицы в марте.

Фото: mota.ru


75 14718
#Транспорт
13

Комментарии (75)

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Ну наконец-то

20 минут назад
Ура, вот оно обещанное губернатором липецкое метро !!!
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Соло

сегодня, 00:34
минкульт, так фашистов мы побеждали с остатками профессионалов, обученными ещё до революции. А сейчас нашими деревнями в 500 тыс жителей правят Шариковы с собачьим интеллектом. Издал бы царь указ раз в неделю этим Шариковым ездить домой только на общественном транспортом домой, а не на своих каретах, купленным за счёт налогоплательщиков, было бы намного продуктивнее.
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Нина

сегодня, 00:31
Транспорт работает отвратительно, на ЛТЗ не уехать после 21 вечера, даже с пересадками.С 19 микрорайона вообще никак. Рабочий день иногда до 23—00, на такси работодатель не оплачивает. Как добираться??????
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минкульт

сегодня, 00:27
после 20-00 даже на маршрутке проблема хоть куда нибудь уехать, муниципальный транспорт вообще редкость. При Наролине даже в час ночи можно было уехать с Театральной на Сокол например, все знали что будет автобус...сейчас же просто издевательство транспортное, и по ценам и по маршрутам...казалось бы сделать норм транспорт и маршруты и цены, люди все равно же платят....но нет же надо все с головы на жопу перевернуть, есть то деревня на 500 тысяч (хотя скорее всего меньше - люди мрут от такой жизни как мухи), но транспортный дебилизм тольо усиливается. как же мы фашистов то победили? что случилось с генетикой?
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отец Звездоний

сегодня, 00:19
*Вагоны озвездить надо*
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Соло

сегодня, 00:19
После 20-00 уже очень проблематично уехать с центра на Новолипецк. Дети со Спартака, мамаши с ними же, посетители храма на пл. Героев мёрзнут по полчаса на остановке. Эти придурки из мэрии во главе со своими тербунскими старостами хоть как-то мониторят движение транспорта? Остались только 22 маршруты с редкими интервалами. Конечно, областью и городом это не тракторами управлять на своей родине в колхозе.
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Инженер Щукин

сегодня, 00:14
https://www.youtube.com/watch?v=eVkE_3otm3c
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фотографу--респект!

вчера, 23:53
Фотография порадовала.
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липчанин 1

вчера, 23:45
Возникает вопрос: " А на...., они нам нужны?"
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Урод с Сокола

вчера, 23:29
Сначала один урод убрал трамвайные рельсы, другой троллейбусы отменил. Обещали скоростное метро, и что, по кругу, купим и запустим трамваи. Запустим троллейбусы. Автобусы по жалобам пассажиров оптимизируем. 315 ходил через 7 минут, теперь через 15. 11 ждали по 20, а в субботу простоял 40 минут. Я * от нашей власти. Вы суки на машинах ездите, а народу что делать?
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