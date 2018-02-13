В марте в Липецк прибудут 20 московских трамваев

В мэрии в этом году хотят обновить четверть состава городского пассажирского транспорта.

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Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка попросил чиновников отчитаться о состоянии дел с пассажирскими перевозками.Председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил о том, что в МУП "Липецкпассажиртранс" срывается до 10% рейсов, а у коммерческих перевозчиков из графиков выбиваются каждый пятый автобус.Такую ситуацию Сергей Иванов назвал негодной. Он призвал подчиненных добиваться всеми мерами устойчивой работы городского транспорта. Одна из самых действенных - замена отживших свой век машин на новые.- В эти году мы хотим обновить четверть состава городского пассажирского транспорта. Наша цель - заменить на новые 130-140 автобусов всех форм собственности, - сообщил главе Липецка первый вице-мэр Дмитрий Аверов.По словам начальника департамента транспорта Александра Алынина, частные перевозчики уже заявили с учётом имеющихся мер бюджетной поддержки приобрести 20 автобусов (муниципальная и областная казна готовы частично проспонсировать покупку 50 машин). Также порядка 60 новых автобусов в лизинг приобретет МУП "Липецкпассажиртранс". Парк трамваев должны обновить 20 вагонов, которые Липецку передаёт Москва. Бывшие в употреблении трамваи с износом в 5-6 лет должны прибыть к нам из столицы в марте.