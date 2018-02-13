Происшествия
вчера, 15:03
В Липецке автомобиль сбил пешехода
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ДТП произошло на пешеходном переходе
Сегодня в Липецке, на пешеходном переходе у аллеи Чернобыльцев, напротив дома № 102 по проспекту Победы автомобиль «Рено» сбил женщину.
Как стало известно GOROD48, у 56-летней пострадавшей прибывшие на место ДТП врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Пенсионерка была госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Как стало известно GOROD48, у 56-летней пострадавшей прибывшие на место ДТП врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Пенсионерка была госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
13 6232
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