В Липецке автомобиль сбил пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе

Сегодня в Липецке, на пешеходном переходе у аллеи Чернобыльцев, напротив дома № 102 по проспекту Победы автомобиль «Рено» сбил женщину.



Как стало известно GOROD48, у 56-летней пострадавшей прибывшие на место ДТП врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Пенсионерка была госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.









