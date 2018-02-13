Происшествия

вчера, 15:03

В Липецке автомобиль сбил пешехода

13 6232
2
В Липецке автомобиль сбил пешехода

ДТП произошло на пешеходном переходе

Сегодня в Липецке, на пешеходном переходе у аллеи Чернобыльцев, напротив дома № 102 по проспекту Победы автомобиль «Рено» сбил женщину. 

Как стало известно GOROD48, у 56-летней пострадавшей прибывшие на место ДТП врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Пенсионерка была госпитализирована. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.




13 6232
2

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тракторист

40 минут назад
Херня https://gorod48.ru/news/637595/ вот финиш
ответить

002

вчера, 21:28
Ищу парня для свободных отношений! Ответ- скрытая реклама проституции или салона услуг
ответить

ха

вчера, 20:02
Макс, где ты видел 56-летних теток в наушниках? А если бы пешеход сбил авто, вот это была бы новость!
ответить

Водитель

вчера, 19:57
хРено лохам - автомобиль? Странно, а то я думал это помеха на дороге.
ответить

Ищу парня для свободных отношений!

вчера, 19:16
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Мнe 19, cтpойная, брюнетка, вeceлая и совсем не скромная)) P.S.: денег не надо)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
ответить

Василий

вчера, 19:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/blog
ответить

нн

вчера, 18:42
много людей от водятлов гибнут
ответить

снова

вчера, 18:24
колхозники на своих стремных хреновлаганах
ответить

Шарапов

вчера, 16:31
не надо пафоса! вокруг этой темы!
ответить

гость

вчера, 16:24
Шарапов, не все на инфинити ....
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Легковой «Hyndai» на М-4 столкнулся с «КАМАЗом»
#дтп
Легковой «Hyndai» на М-4 столкнулся с «КАМАЗом»

вчера, 20:30

Происшествия
«УАЗ Патриот» сгорел вместе с гаражом в Ельце
#пожар
2
«УАЗ Патриот» сгорел вместе с гаражом в Ельце

вчера, 20:27

Происшествия
Пропавшего в Липецкой области мальчика ищут уже неделю
#поиск пропавших детей
3
Пропавшего в Липецкой области мальчика ищут уже неделю

вчера, 20:18

Происшествия
В Липецке горело не эксплуатируемое здание
#пожар
2
В Липецке горело не эксплуатируемое здание

вчера, 16:33

Происшествия
Разрубленную на куски липчанку расфасовали по продуктовым пакетам
#убийство
92
Разрубленную на куски липчанку расфасовали по продуктовым пакетам

вчера, 14:12

Происшествия
Осужден липчанин угрожавший убить свою мать
#угроза #суд
3
Осужден липчанин угрожавший убить свою мать

вчера, 13:26

Происшествия