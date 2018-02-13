Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении России

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории повторил все свои прежние обвинения, заявив, что в Кремле хотят, чтобы он замолчал, и он опасается за свою безопасность. При этом в ответ на просьбу прокомментировать слова о том, что он лжец, Родченков сказал, что начал говорить правду, приехав в США.





"Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", - отметил Песков, комментируя очередные заявления Родченкова в отношении допингового скандала в РФ, которые он сделал в интервью американскому телеканалу CBS.



Представитель Кремля подчеркнул, что "какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны". "Тем более слова, которые им [Родченковым - прим. ТАСС] были сказаны в отношении президента Путина, являются ни чем иным как ложью", - добавил Песков.



18 июня 2016 года Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". По результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории страны, сотрудников Всероссийских спортивных федераций и Центра спортивной подготовки сборных команд России никто не сообщил об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 годах запрещенных препаратов и, как утверждает Родченков, стероидного коктейля "Дюшес". Родченков заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое интервью бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григория Родченкова инсинуациями человека, страдающего психическими проблемами, - передает ТАСС "Подобные инсинуации и заявления человека, который даже в фильме невооруженным глазом виден как человек, страдающий психологическими, а может и психическими проблемами, вряд ли можно воспринимать серьезно", - отметил Песков, комментируя очередные заявления Родченкова в отношении допингового скандала в РФ, которые он сделал в интервью американскому телеканалу CBS.Представитель Кремля подчеркнул, что "какие-либо обвинения на этот счет в адрес нашей страны беспочвенны". "Тем более слова, которые им [Родченковым - прим. ТАСС] были сказаны в отношении президента Путина, являются ни чем иным как ложью", - добавил Песков.18 июня 2016 года Следственный комитет России возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". По результатам допросов более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории страны, сотрудников Всероссийских спортивных федераций и Центра спортивной подготовки сборных команд России никто не сообщил об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 годах запрещенных препаратов и, как утверждает Родченков, стероидного коктейля "Дюшес". Родченков заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.