вчера, 14:56
Спасатели потушили пожар в московской гостинице «Космос»
Спасатели потушили пожар в одном из номеров московской гостиницы «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На данный момент объявлена ликвидация пожара на площади 25 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
"В 13:59 пожар ликвидирован", — приводит заявили в ведомстве.
Возгорание возникло в одном из номеров на 15-м этаже. Пожару был присвоен второй номер сложности, но после локализации его отменили.
Из-за сильного задымления из гостиницы были эвакуированы 230 человек. Информации о пострадавших не поступало. На место ЧП было направлено более 20 пожарно-спасательных подразделений.