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вчера, 14:56

Спасатели потушили пожар в московской гостинице «Космос»‍

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#Пожар в гостинице #Космос #Москва
Спасатели потушили пожар в московской гостинице «Космос»‍

Спасатели потушили пожар в одном из номеров московской гостиницы «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице "Космос" на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

"На данный момент объявлена ликвидация пожара на площади 25 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

"В 13:59 пожар ликвидирован", — приводит заявили в ведомстве.

Возгорание возникло в одном из номеров на 15-м этаже. Пожару был присвоен второй номер сложности, но после локализации его отменили.

Из-за сильного задымления из гостиницы были эвакуированы 230 человек. Информации о пострадавших не поступало. На место ЧП было направлено более 20 пожарно-спасательных подразделений.
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#Пожар в гостинице #Космос #Москва

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