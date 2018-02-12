Происшествия

26 минут назад

Осужден липчанин угрожавший убить свою мать

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#угроза #суд
Осужден липчанин угрожавший убить свою мать

Мировым судьей судебного участка № 22 Советского судебного района г. Липецка вынесен обвинительный приговор в отношении неоднкратно судимого  липчанина , 1989 года рождения.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по  ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством).

Как установлено материалами уголовного дела,  поздним вечером 3 ноября 2017 года подсудимый  в ходе ссоры с матерью замахнулся на нее кухоным ножомо, угрожая  убить.

Пожилая женщина восприняла угрозу реально, так как  предшествующее агрессивное поведение сына не оставляло сомнения, что он может привести угрозу в исполнение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого мужчина полностью признал свою вину. 

 Учитывая  данные о личности виновного, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 1 году  8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

 

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#угроза #суд

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