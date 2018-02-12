Осужден липчанин угрожавший убить свою мать

Мировым судьей судебного участка № 22 Советского судебного района г. Липецка вынесен обвинительный приговор в отношении неоднкратно судимого липчанина , 1989 года рождения.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством).

Как установлено материалами уголовного дела, поздним вечером 3 ноября 2017 года подсудимый в ходе ссоры с матерью замахнулся на нее кухоным ножомо, угрожая убить.

Пожилая женщина восприняла угрозу реально, так как предшествующее агрессивное поведение сына не оставляло сомнения, что он может привести угрозу в исполнение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого мужчина полностью признал свою вину.

Учитывая данные о личности виновного, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.