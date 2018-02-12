Общество

34 минуты назад

Эксперты предрекают липчанам рост зарплат

7 436
#зарплата
Эксперты предрекают липчанам рост зарплат

Ряд регионов обнадежили в Финансовом университете.

Как сообщает «Российская газета», в ближайшие два-три месяца наибольшего роста зарплат стоит ожидать в Липецкой, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском крае. Таково мнение экспертов Финансового университета при правительстве России.

По их мнению, в ближайшие месяцы реальная заработная плата в России будет расти. "Следует отметить, что сделанные осенью прогнозы о росте реальных зарплат продолжают подтверждаться: по данным Росстата за декабрь они повысились на 4,6% по сравнению с прошлогодним показателем",- отмечается в исследовании финуниверситета. Также эксперты видят и перспективы роста реальных зарплат и потребительской активности в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляция в ближайшие месяцы останется на достаточно низком уровне. При этом период низкой инфляции может затянуться в России на достаточно длительное время - вплоть до двух лет. Курс рубля по отношению к доллару останется стабильным, более того, сохраняется возможность заметного укрепления рубля. Стоимость национальной валюты будет поддерживаться устойчивыми мировыми ценами на нефть.
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#зарплата

Комментарии (7)

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Рома

2 минуты назад
После выборов рост цен ,жкх,бензина,продуктов и лекарств
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Однако

6 минут назад
Эксперты могут прогнозировать, но никак не "предрекать"! Скажи мне, оракул, любимец богов, когда от нас свалит Олег К......!
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однако

7 минут назад
после 18-го марта перестанут предрекать
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Из проверенных источников

12 минут назад
В заголовке неточность. Правильно будет: "Осторожно, эксперты предрекают липчанам рост зарплат".
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Ядолгоплакаль

12 минут назад
5 лет доходы падают-мракобесие и воровство увеличивается.С чего вдруг вырастут доходы? Да Х.З.Не ходите на голосование,не давайте о себя вытирать ноги.Пускай засунут себе в зад эти хотелки,козлы.
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цирк

20 минут назад
конечно верим ,после -18 марта-145 процентов
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узколобик

24 минуты назад
верю и побегу голосить за царя
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