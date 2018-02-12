Общество
36 минут назад
23 молодых липчанина получат гранты от 100 до 200 тысяч рублей
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Липчане стали победителями Всерссийского конкурса молодежных проектов.
Как сообщает региональное управление молодежной политики, 9 февраля в стенах Федерального агентства по делам молодежи состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором подвели итоги и определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц.
Заявки на участие в конкурсе подали 7809 человек из 85 субъектов Российской Федерации. Представили проекты и были допущены к конкурсу 7735 человек. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. 23 представителя Липецкой области стали лауреатами конкурса.
Вот имена победителей:
1) Кондрашин Николай Анатольевич. Молодежный проект «Память». Размер гранта — 200000 рублей.
2) Гриднев Андрей Олегович. Историко-культурный центр «Русское Подворье». Размер гранта — 200000 рублей.
3) Седых Ольга Олеговна. Научно-образовательный проект подготовки лидеров в сельских школах «География малой родины». Размер гранта — 150000 рублей.
4) Коленко Элеонора Александровна. Интерактивный театр «Лицемер». Размер гранта — 150000 рублей.
5) Иванова Светлана Сергеевна. Проект «Мы - Молодежь России». Размер гранта — 100000 рублей.
6) Калинин Андрей Константинович. Школа традиционного судостроения. Размер гранта — 100000 рублей.
7) Соболь Екатерина Сергеевна. Школа подготовки допризывной молодежи «Хочу в Спецназ!». Размер гранта — 200000 рублей.
8) Урываев Дмитрий Владимирович. Проект «Самоуправление и РДШ: мы вместе!» Размер гранта — 150000 рублей.
9) Лавренова Наталья Юрьевна. Фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат», посвященный 400-летию обороны города Ельца от гетмана Сагайдачного. Размер гранта — 200000 рублей.
10) Сороковых Иван Витальевич. Проект «ШАГ В НЕБО». Размер гранта — 200000 рублей.
11) Заричнюк Илья Васильевич. Проект «Робототехника для всех». Размер гранта — 200000 рублей.
12) Коробова Софья Алексеевна. Проект «Стремись к восстановлению». Размер гранта — 150000 рублей.
13) Колыхалова Яна Петровна. Волонтерская акция «Связь поколений». Размер гранта — 150000 рублей.
14) Беребеня Сергей Сергеевич. Проект «Душа России». Размер гранта — 150000 рублей.
15) Финогина Ирина Владимировна. Проект «Творчество против недуга». Размер гранта — 150000 рублей.
16) Кеменова Анастасия Александровна. Проект «Изумрудный город». Размер гранта — 100000 рублей.
17) Полосина Лидия Витальевна. Молодежный волонтерский историко-патриотический театр-студия «Эпизод». Размер гранта — 100000 рублей.
18) Соломатин Михаил Леонидович. Проект «Сохраним планету вместе». Размер гранта — 100000 руюблей.
19) Адскова Анна Александровна. Проект «Фитнес-фестиваль 2018». Размер гранта — 200000 рублей.
20) Подоприхин Александр Александрович. Конкурс на лучшее таможенное подразделение специальности таможенного дела. Размер гранта — 150000 рублей.
21) Губин Александр Александрович. Создание студенческого спортивного клуба ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Размер гранта — 150000 рублей.
22) Норкулова Елизавета Муратовна. Студенческий театр «Театро»: традиции и новаторство. Размер гранта — 200000 рублей.
23) Михалева Анастасия Геннадиевна. Проект «Народные традиции и культурные ценности». Размер гранта — 150000 рублей.
Заявки на участие в конкурсе подали 7809 человек из 85 субъектов Российской Федерации. Представили проекты и были допущены к конкурсу 7735 человек. Над оценкой каждого конкурсного проекта работали по 3 федеральных эксперта. 23 представителя Липецкой области стали лауреатами конкурса.
Вот имена победителей:
1) Кондрашин Николай Анатольевич. Молодежный проект «Память». Размер гранта — 200000 рублей.
2) Гриднев Андрей Олегович. Историко-культурный центр «Русское Подворье». Размер гранта — 200000 рублей.
3) Седых Ольга Олеговна. Научно-образовательный проект подготовки лидеров в сельских школах «География малой родины». Размер гранта — 150000 рублей.
4) Коленко Элеонора Александровна. Интерактивный театр «Лицемер». Размер гранта — 150000 рублей.
5) Иванова Светлана Сергеевна. Проект «Мы - Молодежь России». Размер гранта — 100000 рублей.
6) Калинин Андрей Константинович. Школа традиционного судостроения. Размер гранта — 100000 рублей.
7) Соболь Екатерина Сергеевна. Школа подготовки допризывной молодежи «Хочу в Спецназ!». Размер гранта — 200000 рублей.
8) Урываев Дмитрий Владимирович. Проект «Самоуправление и РДШ: мы вместе!» Размер гранта — 150000 рублей.
9) Лавренова Наталья Юрьевна. Фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат», посвященный 400-летию обороны города Ельца от гетмана Сагайдачного. Размер гранта — 200000 рублей.
10) Сороковых Иван Витальевич. Проект «ШАГ В НЕБО». Размер гранта — 200000 рублей.
11) Заричнюк Илья Васильевич. Проект «Робототехника для всех». Размер гранта — 200000 рублей.
12) Коробова Софья Алексеевна. Проект «Стремись к восстановлению». Размер гранта — 150000 рублей.
13) Колыхалова Яна Петровна. Волонтерская акция «Связь поколений». Размер гранта — 150000 рублей.
14) Беребеня Сергей Сергеевич. Проект «Душа России». Размер гранта — 150000 рублей.
15) Финогина Ирина Владимировна. Проект «Творчество против недуга». Размер гранта — 150000 рублей.
16) Кеменова Анастасия Александровна. Проект «Изумрудный город». Размер гранта — 100000 рублей.
17) Полосина Лидия Витальевна. Молодежный волонтерский историко-патриотический театр-студия «Эпизод». Размер гранта — 100000 рублей.
18) Соломатин Михаил Леонидович. Проект «Сохраним планету вместе». Размер гранта — 100000 руюблей.
19) Адскова Анна Александровна. Проект «Фитнес-фестиваль 2018». Размер гранта — 200000 рублей.
20) Подоприхин Александр Александрович. Конкурс на лучшее таможенное подразделение специальности таможенного дела. Размер гранта — 150000 рублей.
21) Губин Александр Александрович. Создание студенческого спортивного клуба ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Размер гранта — 150000 рублей.
22) Норкулова Елизавета Муратовна. Студенческий театр «Театро»: традиции и новаторство. Размер гранта — 200000 рублей.
23) Михалева Анастасия Геннадиевна. Проект «Народные традиции и культурные ценности». Размер гранта — 150000 рублей.
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